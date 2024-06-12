Şuhut'ta Küçükbaş Kurbanlıklar Görücüye Çıktı

Ekonomi

Afyonkarahisar'ın en büyük hayvan pazarlarından birinin olduğu Şuhut ilçesinde küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıkarken bayrama sayılı günler kala pazarda hareketlilik arttı.

Şuhut ilçesindeki canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı'na sayılı günler kala küçükbaş kurbanlık alışverişlerinde hareketlilik başladı. Kentin dört bir tarafından gelenlerin küçükbaş hayvan pazarına bu hafta daha fazla ilgi gösterdikleri gözlendi. Pazarda 50 kilogramlık bir küçükbaşın ortalama 10-11 bin TL arasında alıcı bulduğu belirtildi.

Küçükbaş hayvan satıcısı Ramazan Karakuş küçükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 210 TL civarında olduğunu kaydederek, "Allah'a şükür uğraşıyoruz yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetiştirdiğimiz mallarımızı getirdik değerlendirmeye çalışıyoruz. Bugün biraz ağır geçti pazar. Bugün dışarıdan yabancı dışarıdan kurbancımız az geldi. Rakamlarımız canlı baskül 205, 210 lira arasında. Ortalama rakam 205 TL'den alıcı buluyor" dedi.

Pazarda satışların arefe günü de devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR