Sultandağı'nda Kiraz Bolluğu - Son Dakika
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Sultandağı'nda Kiraz Bolluğu

Sultandağı\'nda Kiraz Bolluğu
15.07.2026 11:20
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Sultandağı'nda bu yıl kiraz üretimi bol ancak fiyatlar beklentilerin altında kalıyor.

Türkiye'nin önemli ihracatlık kiraz üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, geçen yıl yaşanan zirai don afetinin ardından bu sezon kiraz bolluğu yaşanıyor.

Sultandağı'na bağlı Yeşilçiftlik beldesinde üreticilik yapan Mustafa Akpınar, geçen yıl hava muhalefeti ve zirai don nedeniyle çok zor bir dönem geçirdiklerini belirtti.

Bahçelerinde kirazın yanı sıra vişne, kayısı, erik, badem ve ceviz de yetiştirdiğini dile getiren Akpınar, geçen yıl ağaçlardan tek bir ürün dahi alamadıklarını aktardı.

Bu yıl hava şartlarının tarımsal üretime uygun seyrettiğini ifade eden Akpınar, geçen yıl yiyecek kiraz dahi bulamazken bu yıl ağaçların adeta üzüm salkımı gibi meyve verdiğini ve bahçelerde büyük bir bolluk yaşandığını söyledi.

Meyvedeki aşırı bolluğun kiraz kalitesini etkilediğini ve piyasa fiyatlarının beklentilerin çok altında kaldığını vurgulayan Akpınar, mevcut fiyatların işçi yevmiyelerini karşılamakta yetersiz kaldığını belirtti.

Kirazın değerinin altında satıldığını ifade eden Akpınar, kendilerinden ucuza alınan ürünün tüketiciye de uygun fiyatla ulaşmasını temenni ettiğini dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafa Akpınar, Sultandağı, İhracat, Ekonomi, Kiraz, Afyon, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sultandağı'nda Kiraz Bolluğu - Son Dakika

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