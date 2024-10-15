Sultangazi\'de 2025 Bütçesi Onaylandı

Ekonomi

Sultangazi Belediye Meclisi, 2025 Mali Yılı Bütçesi için toplandı. Oturumda 5 milyar 547 milyon liralık 2025 Mali Yılı Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye olarak kendi kaynaklarını kendileri ürettiklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "6 yıldır hiçbir bankaya borçlanmadan, kredi ve faiz olmadan Sultangazi'ye büyük hizmetler kazandırdık" dedi.

"Sultangazide yaşayanlar her şeyin en güzeline layık" diyen Dursun, "Sultangazili çocukların en güzel parklarda oynaması, gençlerin en güzel tesislerde sporlarını yapmaları, kadınlarımızın sosyal hayatta daha güçlü bir şekilde var olmaları gerektiğine inanıyoruz. Bunun için var gücümüzle birlikte tüm ekip arkadaşlarımızla beraber durmadan, yorulmadan ilk günkü aşkla çalışıyoruz. 2025 Mali yılı bütçesini de 15 mahallemizde nasıl daha iyi hizmet verebiliriz, sosyal yaşam alanlarının kalitesini nasıl artırabiliriz diyerek eşitlik ve adalet ışığında hazırladık. İlçemize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

'BORÇLANMADAN, FAİZE BULAŞMADAN 6'NCI YILA GİRİYORUZ'

Şehrin borçlanarak yönetilmemesi gerektiğini belirten Dursun, kendi kaynaklarını belediye olarak ürettiklerinin de altını çizdi. Görevde oldukları 6 yıl boyunca borçlanmadan büyük işler yaptıklarını ifade eden Dursun, "Bu süre içerisinde hiçbir kamu bankasından tek bir kuruş almadan, borçlanmadan, faize bulaşmadan 6'ncı yıla giriyoruz. Kaynak üretmeden, gelir artırmadan, elinizdeki kaynakları tasarruflu bir şekilde kullanmadan borçsuz bir belediye olunmaz. Kaynak israfını önlemek için kiralama ihalelerini tek tek iptal ettik. Bir şehrin en büyük ihalesi olan çöp toplama hizmet araçlarını, iş makinelerimizi ve birçok hizmet aracımızı kiralamak yerine kendi öz kaynaklarımızla satın aldık, almaya da devam ediyoruz. Üstelik bunu borçlanmadan yapıyoruz. Bu bir belediyecilik başarısıdır, ekip başarısıdır" açıklamalarında bulundu.

'KÜLTÜR MERKEZLERİMİZİN SAYISINI ARTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ'

İlçe sakinlerine tek bir çatı altında birçok hizmeti sunulduğunu söyleyen Dursun, "Şehrin bir ucu olan Yayla Mahallesi'nden diğer ucu olan Zübeyde Hanım Mahallesi'ne kadar tek tek mahallelere kültür merkezleri yapıldı. Merkezlerimiz özellikle kadın ve gençlere özel yaşam alanları sundu. Sosyal yaşam alanlarımızın kalitesini artırmak için ilçemizi çok fonksiyonlu kültür merkezleriyle donatıyoruz. İçerisinde yüzme havuzundan spor alanlarına, meslek edindirme atölyelerinden Aile Sağlık Merkezlerine, çok amaçlı salonlardan muhtarlıklara kadar birçok ihtiyaca cevap veren kültür merkezlerimiz ilçe sakinlerimizden de yoğun talep görüyor. Özellikle gençlerimizin ve kadınlarımızın keyifli ve kaliteli zaman geçirdikleri kültür merkezlerimizin sayısını artırmaya devam ediyoruz. Ayrıca hayata geçirdiğimiz kapalı Pazar ve kapalı otoparklarla da ilçemizin yükünü alıyoruz" dedi.