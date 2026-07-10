Sultaniye Üzümlerinde Hasat Öncesi Hazırlıklar Sürüyor

Dünyaca ünlü Sarıgöl Sultaniye üzümlerinde hasat öncesi son hazırlıklar sürüyor. Bağlarda 35-40 santimetreye ulaşan dev salkımlar üreticinin yüzünü güldürürken, kaliteli ürün için bakım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda dünyaca ünlü sofralık Sultaniye üzümünde hasat öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İhracata gönderilecek yaş üzümlerde kaliteyi artırmak amacıyla bağlarda bakım çalışmaları titizlikle yürütülürken, bazı bağlarda salkım uzunluklarının 35-40 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Bölgede bu ay içerisinde Trakya İlkeren ve Süperyol üzüm çeşitlerinin hasadına başlanması beklenirken, Sarıgöl'ün gözde ürünü olan Sultaniye üzümünün ise ağustos ayında belirlenecek tarihte kesimine başlanacağı ifade edildi. Üreticiler, kaliteli ve verimli ürün elde edebilmek için budama, kol kesimi, salkım düzeltme, gübreleme ve kalıntısız ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bağında sezon boyunca titiz bir bakım yaptığını belirten üretici Ali Can Öz, toprak tahlili yaptırdıktan sonra toprağın ihtiyaç duyduğu gübreleri kullandığını söyledi. Bağındaki tüm bakım çalışmalarını aynı ekip ile yürüttüğünü ifade eden Öz, "Budama, kol kesme ve salkım düzeltme gibi tüm işlemleri aynı ekiple yaptırıyorum. İşçilerin bağı tanıması kaliteyi artırıyor. Ziraat mühendislerinin önerileri doğrultusunda kalıntısız ilaç ve yaprak gübresi kullanıyoruz. Salkımlar oldukça güzel gelişti, taneler irileşti. İnşallah fiyatlar da beklentimizi karşılar." dedi.

Bağlarda bakım çalışmalarını yürüten ekip sorumlusu Necati Coşkun ise uzun yıllardır aynı bağlarda çalıştıklarını belirterek, "Gittiğimiz bağları ve yapılacak işleri iyi biliyoruz. Ona göre özenle çalışıyoruz. Ali Can Öz'ün bağında salkımların uzunluğu 35-40 santimetreye ulaştı. Salkım düzeltmesi yaparken kaliteli ve uzun salkımlar görmek bizleri de sevindiriyor." diye konuştu.

Sarıgöl Ovası'nda hasat öncesi sürdürülen bakım çalışmalarının, ihraç edilecek Sultaniye üzümlerinin kalite standardını yükseltmesi ve üreticinin yüksek verim elde etmesi hedefleniyor. - MANİSA