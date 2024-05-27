Sultaniye üzümün kalitesi yüzleri güldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sultaniye üzümün kalitesi yüzleri güldürdü

Manisa'da geçtiğimiz yıl mildiyö hastalığına bağlı olarak rekolte kaybı yaşanan dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm bağlarında bu sene doğru tarım tekniklerinin uygulanmasıyla verim ve rekolte artışı yaşandı. Üreticiler, toprak tahlilleri ve doğru ilaçlama ile salkımların şimdiden 25 santimetreyi geçtiğini belirtti.

27.05.2024 20:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultaniye üzümün kalitesi yüzleri güldürdü

Geçtiğimiz yıl mildiyö hastalığı nedeniyle rekolte kaybı yaşanan dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm'de uygulanan doğru tarım teknikleri hem verimi hem de rekolteyi artırdı

MANİSA - Manisa'da geçtiğimiz yıl yaşanan mildiyö hastalığına bağlı olarak rekolte kaybının yaşandığı dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm bağlarında bu sene salkımlar üzüm üreticilerinin yüzünü güldürüyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bu yıl toprak tahlillerini yaptırarak hem gübrelerini hem de ilaçlama zamanını ona göre belirleyen üreticiler, salkımların şimdiden 25 santimetreyi geçtiğini belirtti.

Dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzümün başkenti olan Manisa'da geçtiğimiz yıl mildiyö (pornoz) hastalığı nedeniyle zarar gören üzüm üreticileri bu yıl bağlarda toprak tahlili yaptırarak toprağın ihtiyacı olan gübresi ve ilacını tahlil sonuçlarına göre vererek doğru tarım tekniklerini uyguluyor. Geçtiğimiz yıl en büyük zararı yaşayan Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir yandan da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre üreticiler tarım ilaçlarını zamanında vererek doğru tarım uygulamaları ile bu sene hem verimde hem de rekoltede artış yaşıyor.

Doğru tarım uygulaması ile verim arttı

Sarıgöl'ün Emcelli ve Aşağıkoçaklar mahallelerinde üzüm bağları bulunan üretici Ahmet Tosun, "Geçen sene pornoz hastalığı yüzünden bazı bağlarımızdan hiç üzüm alamadık. Üzüm olmamasına rağmen bu sene ilaçlamasını tam yaptık, ilaçlamamızı kesmedik. İlaçlamayı zamanında yapınca, doğru ilaçlama, doğru toprak analizi, doğru tarım ve akıllı tarım yapınca sonucun bu şekilde olduğunu görüyoruz. Kış aylarında toprak tahlillerini yaptırırız. Gerekli müdahaleleri, gübreleri, toprak ne istiyorsa onu vermeye gayret ediyor ve çalışıyoruz. Bunun yanında doğru ilaçlama da yapıyoruz. Pornoz hastalığı geçen sene bütün bağlarda büyük hasar açtı. Geçtiğimiz yıl pornoz hastalığı yaşayan bağlarda bu sene verim düşüklüğü oldukça fazla. Şu anda şişirme haplarını attık, sulama devrine geçiyoruz. Sulamadan sonra artık koruklarımız büyümeye başlayacak. Asmalarımıza örtü yapacağız. Bir, bir buçuk ay sonra hava şartlarına göre örtü sistemine de geçeceğiz. Doğru tarım, doğru toprak analizi, doğru ilaçlama, doğru bakım olunca sonuç böyle güzel oluyor." diyerek üzüm salkımlarının şimdiden 25 santimetreyi geçtiğini söyledi.

Sarıgöl ve çevresinde 130 bin dekarlık alanda başta Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm olmak üzere 9 çeşit üzüm yetiştiriliyor. Bölgede yetişen Çekirdeksiz Sultaniye Üzümün yüzde 80'i yaş olarak ihraç edilirken, geri kalan yüzde 20'lik kısmı ise kurutma veya sumalık olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA

Manisa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sultaniye üzümün kalitesi yüzleri güldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:43 Kemal Kılıçdaroğlu: ’İlla Cumhurbaşkanı adayı ol’ diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı
20:35 Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu! Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı
19:58 Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı
19:53 Netanyahu’dan Filistinlilerin kampına saldırıya skandal yorum Netanyahu'dan Filistinlilerin kampına saldırıya skandal yorum
19:51 Reisi’nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Reisi'nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
21:34 Fatih Terim, Galatasaray’ın 24. şampiyonluğunu kutladı Fatih Terim, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutladı
20:02 Merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu Merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu
19:27 Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları başladı İstanbul’da sokaklar sarı-kırmızı Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları başladı! İstanbul'da sokaklar sarı-kırmızı
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:41 10 kişinin öldüğü kazada otobüsün otogardan çıkışı kamerada 10 kişinin öldüğü kazada otobüsün otogardan çıkışı kamerada
18:24 Erzincan İliç’teki madende bir toprak kayması daha Erzincan İliç'teki madende bir toprak kayması daha
18:03 Mersin’de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı
18:03 Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı
17:44 Mauro Icardi rahat durmuyor Ali Koç’a bir gönderme daha Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç'a bir gönderme daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 22:25:51. #1.11#
SON DAKİKA: Sultaniye üzümün kalitesi yüzleri güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement