Sultansuyu Barajı Yeniden Açıldı

09.04.2026 10:14
Malatya Sultansuyu Barajı, güçlendirme çalışmalarının ardından tam kapasite ile hizmete girdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Malatya Sultansuyu Barajı'nın, kapsamlı güçlendirme çalışmalarının ardından tam kapasiteyle yeniden hizmet vermeye başladığını belirtti.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya için 465 milyon liralık dev bir yatırımı daha tamamladıklarını kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar gören Sultansuyu Barajı'nın, kapsamlı güçlendirme çalışmalarının ardından tam kapasiteyle yeniden hizmette olduğunu aktaran Yumaklı, "116 bin dekar tarım arazisini sulayan bu tesis, ülke ekonomimize yıllık 2 milyar liralık katkı sağlamaya devam edecek. Malatya'mıza ve bölgemize, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı
Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı
Derbilerin faturası ağır oldu TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri Derbilerin faturası ağır oldu! TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri
Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi
Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı Görenler inanamadı Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı! Görenler inanamadı

10:33
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı! Önce paylaştı sonra sildi
10:30
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
10:22
Bekçi olmanın şartları değişti
Bekçi olmanın şartları değişti
09:55
Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti
Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti
09:48
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
09:22
Dünyaya rahat nefes almak haram 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
