Suluova Belediyesi'nden 65. yıla 66 Milyon TL'lik yatırımlar - Son Dakika
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Suluova Belediyesi'nden 65. yıla 66 Milyon TL'lik yatırımlar

03.09.2022 23:20
Suluova Belediyesi'nden 65. yıla 66 Milyon TL'lik yatırımlar

Suluova Belediyesi, ilçenin kuruluşunun 65. yılında kazandırdığı 66 milyon TL'lik 8 yatırımı halkın hizmetine sundu.

Suluova Belediyesi, ilçenin kuruluşunun 65. yılında kazandırdığı 66 milyon TL'lik 8 yatırımı halkın hizmetine sundu.

1957'de ilçe olan Amasya'nın Suluova ilçesinde 65. yılın anısına 66 milyon TL harcanarak kazandırılan 8 tesis olan Millet Bahçesi Bilgi Evi, Millet caddesi, içme suyu arıtma tesisi, 112 acil istasyonu, Akşemseddin parkı, canlı hayvan pazarı, Suluova Belediyespor sosyal tesisleri ve Eymir Mahallesi Parkı'nın açılışı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki toplu açılış töreniyle gerçekleşti.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Kuruluşunun 65. yılında 66 Milyon TL'lik dev yatırımlarımız Suluova'mıza hayırlı olsun" dedi.

Hizmete giren tesislerinin her birinin yöre için önemli ihtiyaçlara cevap verdiğine değinip yeni yatırımlara devam edeceklerini vurgulayan Fatih Üçok, "16 milyon euroluk arıtma suyu yağmur suyu toplama projesi ihaleye çıkıyor. Ayrıca 320 araçlık çok katlı otoparkın ihalesi yapıldı" diye konuştu.

Törene katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve AK Parti milletvekilleri M. Levent Karahocagil, Hasan Çilez ile Bahar Ayvazoğlu yatırımların hayırlı, uğurlu olmasını dilediler - AMASYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Suluova, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suluova Belediyesi'nden 65. yıla 66 Milyon TL'lik yatırımlar - Son Dakika

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