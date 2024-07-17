SunExpress, 2024 Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde üç ödüle layık görüldü - Son Dakika
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Ekonomi

SunExpress, 2024 Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde üç ödüle layık görüldü

SunExpress, British Safety Council (BSC) tarafından düzenlenen 2024 Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde Üstün Başarı Ödülü, Sektör Ödülü ve Ülkenin En İyisi Ödülü'nü kazandı. Şirket, iş sağlığı, güvenliği ve refahını geliştirme ve uluslararası standartlara uyma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

17.07.2024 12:15
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SunExpress, British Safety Council (BSC) tarafından düzenlenen 2024 Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde (International Safety Awards) üç ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress, 2024 Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri Töreni'nde Üstün Başarı Ödülü, Sektör Ödülü ve Ülkenin En İyisi Ödülü'n sahibi oldu.

Şirket, geçen yıl aynı kategorilerde edindiği başarıyı bu yıl da koruyarak iş sağlığını, güvenliğini ve refahını geliştirme ve uluslararası standartlara uyma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

BSC tarafından bu yıl 67'ncisi düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nin kazananları, Londra'da düzenlenen ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan 700'den fazla temsilcinin katıldığı törenle açıklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi SunExpress, 2024 Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde üç ödüle layık görüldü - Son Dakika

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