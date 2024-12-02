Sungurlu'da 250 Milyonluk Yatırım

Ekonomi

Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 250 milyon liralık yatırımla modüler balistik lego beton ürünleri üretileceği bildirildi.

Sungurlu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, SNG Defence Endüstri'ye firma kurmak üzere Sungurlu OSB'de 15 bin 268 metrekarelik 2 parsel tahsis edildi.

Yatırım için tahsis sözleşmesi Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ve iş insanı Orhan Küçük arasında imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Köksal, yatırımın ülke ve ilçe ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını bildirdi.

Fabrika inşaatının hızla tamamlanmasını beklediklerini dile getiren Köksal, "250 milyon liralık yatırımla birlikte Sungurlu OSB, stratejik sektörlere yönelik yatırımların merkezi olma yolunda önemli bir adım daha atmış oldu." ifadelerini kullandı.

SNG Defence Endüstri yetkilisi Orhan Küçük ise 10 bin 700 metrekare kapalı alanda üretim yapacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada özellikle mühimmat depoları ve yüksek güvenlikli askeri tesislerde kullanılmak üzere ileri teknolojiyle üretilecek modüler balistik lego beton ürünleri geliştireceğiz. Bu özel ürünlerin, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarda büyük talep göreceğini öngörüyoruz."