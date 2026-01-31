Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere: 'Çorum ve Türkiye adına önemli bir başarı' - Son Dakika
31.01.2026 11:06  Güncelleme: 11:08
Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ARCA Savunma firmasının ihracatta zirveye ulaşarak Türkiye'ye önemli bir başarı kazandırdığını belirtti. Dere, bu başarının Sungurlu'nun sanayi vizyonunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçede temelleri 2022 yılında atılan ARCA Savunma firmasının ihracatta zirveye yerleşmesinin Sungurlu, Çorum ve Türkiye adına gurur verici olduğunu söyledi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, savunma sanayisi ihracatında zirveye yerleşen ARCA Savunma ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Dere, 13 Ağustos 2022 tarihinde Sungurlu'da temelleri atılan savunma sanayisi fabrikalarından ARCA Savunma firmasının, Türk savunma sanayisi ihracatında zirveye yerleşerek Sungurlu, Çorum ve Türkiye adına önemli bir başarıya imza attığını ifade etti. Sungurlu'nun tarihi, kültürel ve tarımsal birikiminin yanı sıra savunma sanayisi alanında da güçlü bir konuma ulaştığını belirten Dere, söz konusu başarının ilçenin üretim ve sanayi vizyonunu ortaya koyduğunu kaydetti. ARCA Savunma Yönetimi ve çalışanlarını tebrik eden Başkan Dere, Türk Savunma Sanayisinin uluslararası pazarda etkinliğini artırarak yoluna devam etmesini temenni etti. Başkan Dere, başarının Sungurlu'ya, Çorum'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
