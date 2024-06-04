Sungurlu'da Hasat Sezonu Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Sungurlu'da Hasat Sezonu Başladı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, çiftçilerin emek verdiği arpa tarlalarında hasat sezonu başladı. Biçerdöverler, Gazi Dökmetepelioğlu'na ait tarlada sabahın ilk ışıklarıyla birlikte biçme işlemlerine başladılar. Arpa, bölgenin ekonomik hayatında önemli bir katkı sağlıyor.

04.06.2024 15:17
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde, çiftçilerin toprağa verdiği emek ve alın terinin karşılığını alacağı hasat sezonu ilçeye bağlı Akçalı yolu üzerinde bulunan arpa tarlalarında başladı.

Biçerdöverler, Gazi Dökmetepelioğlu'na ait tarlada sabahın ilk ışıklarıyla birlikte biçme işlemlerine başladılar. Tarım ve hayvancılık sektörü için vazgeçilmez bir değer olan arpa, aynı zamanda bölgenin ekonomik hayatında da önemli bir katkı sağlıyor. Gazi Dökmetepelioğlu'na ait tarlada gerçekleştirilen ilk biçim, hem bölgedeki çiftçiler hem de tüketiciler için olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sungurlu'da Hasat Sezonu Başladı - Son Dakika

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