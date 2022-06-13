Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, "Yeni hasat sezonunun hayırlı uğurlu olmasını, hasat sezonumuzun bereketli olmasını, kazancımızın bol ve bereketli olmasını, rabbimizin razı olduğu yerler ve işlerde harcamamızı nasip etmesini dilerim" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Sungurlu, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Sungurlu'da ilk mahsul borsaya geldi - Son Dakika

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