Sünnet İçin En Uygun Zamanlar - Son Dakika
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Ekonomi

Sünnet İçin En Uygun Zamanlar

23.07.2025 12:56
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Prof. Dr. İzak Dalva, sünnetin yenidoğan ve ilkokul öncesi dönemde yapılmasını önerdi.

Bayındır Söğütözü Hastanesi Üroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzak Dalva, sünnet için en uygun zamanın yenidoğan dönemi ve ilkokul öncesi dönem olduğunu belirtti.

Bayındır Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, her yaştan erkek çocuk için gündeme gelebilecek sünnet işleminde ailelerin hangi yaşta, nasıl bir yöntemle ve kim tarafından yapılması gerektiği konularında bilinçli karar alması önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır Söğütözü Hastanesi Üroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzak Dalva, sünnet işleminin ideal zamanlaması, uygun yöntemleri ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Sünnetin en uygun döneminin yenidoğan dönemi ve ilkokul öncesi dönem olduğunu aktaran Dalva, yenidoğan bebekte sarılık yoksa lokal anesteziyle sünnetin yapılmasının en uygun seçenek olduğunu ifade etti.

İlk altı ayda lokal anestezinin tercih edildiğini belirten Dalva, bir yaşına kadar da genel anestezinin ancak zorunlu hallerde uygulanması gerektiğini aktardı.

Sünnetin, ameliyathane koşullarında ve hijyenik ortamda yapılmasının enfeksiyon riskini büyük ölçüde azalttığını vurgulayan Dalva, üç yaşına kadar genel anesteziden kaçınılması gerektiğini, bu yaştan sonra ise çocuğun ve ailenin tercihine göre uygun anestezi yönteminin seçilebileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Dalva, sünnet öncesinde çocuğun mutlaka bir uzman hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, inmemiş testis, hipospadias veya penil eğrilik gibi durumların genital muayene ile tespit edilerek sünnet planının buna göre düzenlenebileceğini ifade etti.

Sünnetin ameliyathane koşullarında, hijyenik ortamda yapılmasının enfeksiyon riskini büyük oranda azalttığını belirten Dalva, yönteme ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yenidoğan döneminde çan yöntemi tercih edilirken, ileri yaşlarda dikişli yöntem veya klemp uygulaması yapılabilir. Sünnetten önce lokal anestezik krem uygulanır. Altı aydan küçük ya da altı yaşından büyük çocuklarda lokal anestezi tercih edilir. Ara dönemde ise genellikle genel anestezi önerilir. Nadir durumlarda ketamin anestezisi de kullanılabilir. Sünneti alanında uzman bir hekimin yapması komplikasyonları önlemek açısından kritik önem taşır. Doğuştan gelen bir hastalık varsa, aynı seansta tedavisi de mümkün olabilir."

Dalva, sünnet sonrasında ilk gün pansumanın açılmaması, ertesi günden itibaren düzenli pansuman yapılması gerektiğini vurguladı.

Üçüncü günden sonra banyo yapılabileceğini ancak bir hafta boyunca genital bölgenin liflenmemesi gerektiğini belirten Dalva, dikişlerin kendiliğinden düşeceğini, bu süreçte deniz ve havuz gibi ortamlardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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