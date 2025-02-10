Süper Film Ambalaj WorldStar Ödülü\'nü Kazandı

Ekonomi

Süper Film Ambalaj, yüzde 90 geri dönüştürülmüş mono PP gıda ambalajıyla WorldStar Ödülü'nü kazandı. Şirket, sürdürülebilirlik alanındaki başarısını bir kez daha uluslararası arenada kanıtladı.

SANKO Holding şirketlerinden Süper Film Ambalaj, geliştirdiği yüzde 90 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) mono-PP gıda ambalajıyla, Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen ve sektörün en prestijli yarışmalarından biri olan WorldStar Ödülleri'nde "Ambalaj Malzemeleri ve Bileşenleri" kategorisinde ödül aldı.

Süper Film Ambalaj, bu ödülle birlikte sürdürülebilir ve yenilikçi ambalaj çözümleri konusundaki başarısını bir kez daha uluslararası arenada kanıtladı. Şirket, 2024 yılında da yosun bazlı biyopolimer kullanarak ürettiği hibrit BOPP filmi SUPEX 2011 ALG ile WorldStar ödülünü kazanmıştı.

"Gida güvenliğini ve döngüsel ekonomiyi önemsiyoruz"

Süper Film Ambalaj Genel Müdürü Ozan Güven, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz yüzde 90 PCR içeren mono-PP gıda ambalajımızla, hem döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor hem de gıda güvenliğini ön planda tutuyoruz. Bu prestijli ödülü, sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda geliştirdiğimiz bir ürünle almak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Ödüllü ambalajin özellikleri ve avantajları

Süper Film Ambalaj'ın ödüle layık görülen ambalajı, bir dizi önemli özellik ve avantajı içeriyor. Öncelikle, yüzde 90 oranında tüketici sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) malzeme içermesiyle dikkat çekiyor. Bu özelliği, ambalajın sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım atmasını sağlıyor. Ayrıca, gıda ile doğrudan temasa uygun ve ürün güvenliğini sağlıyor olması, tüketiciler açısından büyük önem taşıyor.

Tek malzeme yapısına sahip olan ambalaj, bu sayede tamamen geri dönüştürülebiliyor ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyor. Baskı ve yapıştırma özellikleri sayesinde mono malzeme ağ tasarımları için uygunluk gösteriyor. Hızlı paketleme makinelerinde kullanılabilmesi ise üretim sürecinde verimliliği artırıyor. Son olarak, üstün optik ve mekanik özelliklere sahip olması, ambalajlanan ürünün korunmasını ve estetik görünümünü garanti altına alıyor.

Sürdürülebilir inovasyon ve yatırımlar

Süper Film Ambalaj, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda hem ürünlerinde hem de operasyonlarında sürdürülebilir çözümler geliştirmek için yoğun bir çaba harcıyor. Bu kapsamda 2023 yılında inşasına başlanan Lüleburgaz tesisi, 2024'ün ilk yarısında faaliyete geçerek üretim kapasitesinde önemli bir artış sağladı. Bu yatırımla birlikte BOPP kapasitesi 130 bin ton/yıl, metalize film kapasitesi 50 bin ton/yıl seviyesine yükseldi, toplam kapasitesi ise 184 bin ton/yıla ulaştı. - GAZİANTEP