Sürdürülebilir Gıda Zirvesi İstanbul'da Başladı

Ekonomi

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, sürdürülebilirliğin günümüzün en sık kullanılan kavramlarından biri olduğunu belirterek, "Dünyanın var olan kaynaklarının verimli kullanılması ve giderek artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının adil bir biçimde karşılanması gerekiyor." dedi.

TÜGİS ve Sürdürülebilirlik Akademisi'nin işbirliğiyle düzenlenen 10. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla İstanbul'da başladı.

TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, yaptığı konuşmada, zirvenin Türkiye'de gıda alanında en önemli organizasyonlarından biri haline geldiğini vurguladı.

Sürdürülebilirliğin günümüzün en sık kullanılan kavramlarından biri olduğunu dile getiren Sidar, "Dünyada üretilen gıdaların yüzde 30'u henüz raflara çıkmadan israf oluyor. Bunun çeşitli sebepleri var. Dünyanın var olan kaynaklarının verimli kullanılması ve giderek artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının adil bir biçimde karşılanması gerekiyor. Gıdada sürdürülebilirlik için sektörün tüm paydaşlarının eş güdüm ve dayanışma içinde çalışması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'nin bu misyonu gerçekleştirmek üzere 10 yıl önce TÜGİS ve Sürdürülebilirlik Akademisi'nin işbirliğiyle yola koyulduğunu anlatan Sidar, şunları kaydetti:

"Zirve, yıllar içinde akademi, finans, sanayi, iş dünyası, medya, KOBİ'ler ve STK'lar da dahil olmak üzere sektörün tüm paydaşlarını buluşturan geniş bir organizasyon haline geldi. Bu yıl da zirvemizde, gıda sektörü temsilcileri kısıtlı kaynaklar ve iklim krizinin etkilerine rağmen dünya nüfusunu beslemeye yetecek miktarda gıda üretimini sağlayabilecek gıda sistemlerinin nasıl tasarlanabileceğini, gıdada dönüşümün nasıl sağlanabileceğini tartışacaklar."

Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa da toplumun sağlığı, geleceği ve bağımsızlığı için gıdanın yeterli, sağlıklı ve güvenilir, ulaşılabilir, satın alınabilir maliyetlerde ve sürdürülebilir olmasının çok önemli olduğunun altını çizerek, "Bugün gıda sektörü en fazla teknoloji içeren, bilimsel araştırma, inovasyon gerektiren bir sektör haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

"Gıdaların yüzde 13'ü hemen hasat sonrası israf oluyor"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker de gıda israfının gıda verimliliğini önemli oranda etkilediğine işaret ederek, "Gıda verimi dünya genelinde yaklaşık yüzde 21 azaldı. Gıdaların yüzde 13'ü hemen hasat sonrası, yüzde 17'si ise satış noktalarına vardığında veya evde israf oluyor." diye konuştu.

Gıda sistemlerinin tohumdan, tarladan sofraya kadar gelen sistemler olduğunu anlatan Ülker, şöyle devam etti:

"Tüm paydaşlarla işbirliği yaparak ortak sorumluluğu üstlenirsek bunu çözebiliriz. Bu dönüşüm, sadece çevresel gıda sürdürülebilirliği değil, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği de kapsamalı. Hedefimiz daha iyi bir şekilde yeniden inşa etmek olmalı. Kapsayıcı gıda sistemlerine geçişi hızlandırmalıyız. Biz buna israfsız şirket diyoruz. Holdingden başlayarak bütün paydaşlarımızla bir çalışma anlayışıyla bunu gerçekleştiriyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından etkinliklerle devam eden zirve, yarın düzenlenecek çevrim içi panellerin ardından sona erecek.