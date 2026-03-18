Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye'de İhracat Umut Veriyor

18.03.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİM Suriye Masası Başkanı Kadooğlu, Suriye'deki gelişmelerin ihracatı olumlu etkilediğini belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu, Suriye'de devlet yapılanmasının güçlenmesinin ihracatçıları sevindirdiğini bildirdi.

Kadooğlu yazılı açıklamasında, belirsizliklerin ve risklerin azalması, öngörülebilirlik ve sürdürülebilirliğin artmasının ihracatı olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Suriye ile ilişkilerin her geçen gün daha sağlam bir zemine taşındığını ifade eden Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Suriye'de devlet yapısının daha öngörülebilir bir çerçeveye kavuştuğu bu dönemde temaslarımızı sistematik biçimde artırarak çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Sınır ticaretindeki operasyonel belirsizliklerin azalması ve lojistik akışların düzenli ritme oturmasıyla ortaya çıkan fırsatı, kurumsal diyalog kanallarıyla destekledik. Bu yaklaşımın somut çıktılarından biri, Halep'te Türkiye ve Suriye'nin önde gelen firmaları arasında imzalanan iş birliği protokolüydü, bu anlaşma Suriye'nin yeniden imarına yönelik güçlü bir ilk adım oldu."

Kadooğlu, sahadan gelen ihtiyaçları kamu otoriteleriyle eş zamanlı ele alan diyalog ve çözüm mekanizmalarını sürekli canlı tutmak istediklerini dile getirerek, "Ayrıca mal ticaretinin yanında ortak yatırım ve uzun vadeli proje modellerinin güçlenmesine öncelik vereceğiz. 2026 için beklentimiz, istikrar–yatırım–ticaret ilişkisinin daha da güçlenmesi ve ihracatın nitelik ve çeşitlilik açısından daha da derinleşmesidir." ifadelerini kullandı.

Kadooğlu, Türkiye'nin Suriye'ye ihracatının 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 70'e yakın bir artışla 2,6 milyar dolara ulaştığını, bunun yıl geneline yayılan temasların ve sahadaki koordineli uyumun da bir sonucu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Gaziantep, İhracat, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 18:23:50. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.