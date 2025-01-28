Suriye'ye İhracatta Hedef 600 Milyon Dolar

Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Suriye'ye gerçekleştirilen 350 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihracatını 500-600 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kadooğlu, yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanlığının çalışmasıyla Suriye'yle 269 üründe gümrük vergisi revizyonuna gidildiğini ve bunun ihracata olumlu yansıyacağını belirtti.

Suriye'ye yıllık 350 milyon dolarlık hububat, bakliyat ihracatı gerçekleştirdiklerini kaydeden Kadooğlu, "Önümüzdeki süreçte bu rakamı 500-600 milyon dolara yükseltebilecek durumdayız. Çünkü gümrük vergilerinde revizyonun yapılması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin kuvvetli olması hızlı bir artış sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.