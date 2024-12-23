Suriyeli Sığınmacıların Dönüşü İşgücü Açığını Büyütebilir - Son Dakika
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Ekonomi

Suriyeli Sığınmacıların Dönüşü İşgücü Açığını Büyütebilir

Suriyeli Sığınmacıların Dönüşü İşgücü Açığını Büyütebilir

Bursa AFSİAD Başkanı Duran, Suriyeli sığınmacıların dönüşünün işgücü açığını artıracağını belirtti.

23.12.2024 16:03
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Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İlker Duran, dönüş yoluna geçen ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların oluşturacağı işgücü boşluğuna dikkat çekti. Duran, "İşletmelerimizi bekleyen bu soruna karşı, ekonomi alanındaki ilgili kurum ve kuruluşlar, gerekli tedbirleri almalıdır" dedi.

Bursa Afyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, Suriye iç savaşının sona ermesiyle birlikte ülkelerine dönmeye başlayan sığınmacıların ülkemizdeki iş gücünde ciddi yer edindiğine dikkat çekti. Bu yılın Ekim ayında açıklanan resmi rakamlara göre Türkiye'de 3 milyondan fazla Suriyeli sığınmacı olduğunu belirten Duran, "İç savaşın başlamasıyla, 13 yıl önce şehirlerimizde yaşamaya başlayan Suriyelilerin sayısı, ilerleyen süreçte milyonlara ulaştı. Ülkemize gelen bu insanlar komşu ülke vatandaşı olmanın da getirdiği avantajlarla, hızlı bir şekilde Türkiye'deki üretim ve ticaretin her noktasında yer edindi. Aralarında Bursa'nın da olduğu üretim üssü şehirlerimizin işgücünde, Suriyeli sığınmacılar ciddi bir görev üstlenmektedir. Başta tekstil, inşaat, geri dönüşüm gibi sektörler olmak üzere, pek çok alanda uzun zamandır istihdam edilen bu insanların ülkelerine dönüş yoluna geçmesi firmalarımızı fazlasıyla tedirgin ediyor" ifadelerini kullandı.

Duran, "Suriye iç savaşından kaçıp ülkemize sığınanlar arasında, yetenekli olanlar işletmelerimizdeki işgücü açığının önemli bir kısmını karşılıyor. Ülkemize sığınmaya başladıkları 2011 yılından bu yana, işletmelerimizde kendilerini geliştirdiler ve önemli bir işgücü olmayı başardılar. Esad rejiminin devrilmesinin ardından, Suriyeli misafirlerimizin ülkelerine dönüş yoluna geçmesi, yetişmiş Suriyeli çalışanlarını kaybedecek olan işletmeleri tedirgin ediyor. Ülkemizde üreticinin en büyük sorunlarından olan ara eleman ihtiyacını bir nebze de olsa Suriyelilerle karşılayan işletmeler, halihazırda ciddi bir sorunla karşı karşıya olduklarını ifade ediyor. İşletmelerimizi bekleyen bu soruna karşı, ekonomi alanındaki ilgili kurum ve kuruluşlar hızlı bir şekilde gerekli tedbirleri almalıdır" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Suriyeli Sığınmacıların Dönüşü İşgücü Açığını Büyütebilir - Son Dakika

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