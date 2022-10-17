Susamın zorlu hasadı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Susamın zorlu hasadı gerçekleştirildi

17.10.2022 13:08

Susamın zorlu hasadı gerçekleştirildi Adana'da tahinden unlu mamullere, kozmetik sanayinden hayvan yemine bir çok alanda kullanılan susamın hasadı yapıldıADANA Adana'nın Kozan ilçesinde tahinden unlu mamullere, kozmetik sanayinden hayvan yemine bir çok alanda kullanılan susamın hasadı yapıldı.

Susamın zorlu hasadı gerçekleştirildi

Adana'da tahinden unlu mamullere, kozmetik sanayinden hayvan yemine bir çok alanda kullanılan susamın hasadı yapıldı

ADANA Adana'nın Kozan ilçesinde tahinden unlu mamullere, kozmetik sanayinden hayvan yemine bir çok alanda kullanılan susamın hasadı yapıldı.

Kısa sürede yetişmesi dolayısıyla ikinci ürün olarak tercih edilen bitkilerden susam, sulu tarımın yapılmadığı bölgelerde geleneksel yöntemlerle üretiliyor. İlçede buğday hasadı sonrası tarlara ekilen susam toplandıktan sonra kurumaya bırakılıyor. Çandık Mahallesinde susam yetiştiriciliği yapan Sabit Şahin, 50 dönüm araziye susam ektiğini belirterek, "Bu yıl hava şartları kurak olması nedeniyle beklediğimiz verim olmadı. 15 dönümünden düzenli susam aldık. Ekimden sonra 1-2 defa yağış istiyor onu da almayınca verim düşüyor" dedi.

Şahin, susamı hasat ettikten sonra kümül dedikleri yöntemle kurumaya bıraktıklarını kaydetti.

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Kaynak: İHA

Adana, Kozan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Susamın zorlu hasadı gerçekleştirildi - Son Dakika

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