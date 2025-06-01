Süt Kalitesi Sorunları Gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Süt Kalitesi Sorunları Gündemde

Süt Kalitesi Sorunları Gündemde
01.06.2025 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TVHB Başkanı Eroğlu, Türkiye'de süt toplanması ve kalitesinin yetersiz olduğunu belirtti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Ülkemizde sütün toplanması ve süt kalitesinde istenilen noktada olmadığımız söylenebilir" dedi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, bu sene teması 'Süt Ürünlerinin Gücünü Kutlayalım' 1 Haziran Dünya Süt Günü'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Eroğlu, süt hayvancılığı ve süt üretiminin Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektöründe stratejik öneme sahip alanlar olduğunu belirterek, süt sektörünün hem gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme hem de kırsal kalkınma ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından kritik roller üstlendiğini kaydetti.

"Yem fiyatları artarken süt fiyatlarında gerekli artışın sağlanmaması sorunları derinleştiriyor"

Açıklamasında, Türkiye'nin süt üretiminde kendi kendine yetebilen bir konuma geldiğini ve bu üretim hacmine rağmen halen çözülememiş olan yapısal sorunların devam ettiği ifade eden Eroğlu, "Ülkemizde yem fiyatları artarken süt fiyatlarında gerekli artışın sağlanmaması sektördeki yapısal sorunların derinleşmesine neden olmuştur. Çiğ süt fiyatlarının baskılanması suretiyle son üründeki fiyatların kontrol altına alınmaya çalışılması sürdürülebilir bir uygulama değildir. Süt üretiminin çiftlikte birincil üretimden sütün işlenmesine, birliklerden resmi otoriteye, perakende satış noktalarından tüketiciye kadar paydaşların ortak sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır. Süt tavsiye fiyatları, üreticiler başta olmak üzere sektörün tüm paydaşlarını gözeterek dengeli bir şekilde belirlenmelidir. Üreticinin emeğinin karşılığını alacağı ancak fiyatların tüketiciye makul seviyede yansıması için arada oluşan farkın sübvansiyonu en makul çözüm olarak karşımızda durmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Yem giderleri hayvancılıkta toplam maliyetlerin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor"

Yem giderlerinin hayvancılıkta toplam maliyetlerinin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturduğunu, yem maliyetlerinin yüksekliğinin ise üreticilerin karlılığını olumsuz etkilediğini kaydeden TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, "Küresel iklim değişikliği ve kuraklık ise bu durumun gün geçtikçe daha da büyük bir tehdit haline geleceğine işaret etmektedir. Bu bağlamda hayvancılıkta sürdürülebilir uygulamaların teşvik edilmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılması gerekmektedir. Ayrıca mera alanlarının korunması ve ıslahı ile yem maliyetlerinin düşürülebileceği değerlendirilmektedir. Bir diğer önemli tehdit ise kırsal nüfusun her geçen gün azalması ve yaş ortalamasının yükselmesine karşın süte olan talebin her geçen gün artmasıdır. Bu bağlamda özellikle şehir periferinde ve yakın kırsalda üretim desteklenerek üreticilerin şehrin sosyal imkanlarına ulaşması sağlanmalı, genç ve kadın üreticilerin desteklenmesine kararlılıkla devam edilmelidir" dedi.

"Ülkemizde sütün toplanması ve süt kalitesinde istenilen noktada olmadığımız söylenebilir"

Açıklamasında "Ülkemizde sütün toplanması ve süt kalitesinde istenilen noktada olmadığımız söylenebilir" ifadelerine yer veren Eroğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sütün miktar ve kalitesinin artırılması hem iç tüketim hem de ihracat açısından önem taşımaktadır. Üreticilerin eğitilmesi ve kooperatifleşmenin yaygınlaşmasıyla süt toplama sorunları ve makine kullanımının yaygınlaşması sağlanabilecektir. Ayrıca Et ve Süt Kurumu gibi kurumların istikrarlı ve etkin müdahaleleri ile piyasa istikrarı sağlanarak üreticilerin gelirleri güvence altına alınabilecektir. Süt üretimi ve süt hayvancılığı, Türkiye'nin hayvancılığında lokomotif rolü oynamaktadır. Zoonoz hastalıklar insan ve hayvan sağlığını ile gıda güvenliğini tehdit etmektedir. Hastalıkların neden olduğu tedavi masrafları ve ürün kayıpları, üreticiler üzerine ilave bir baskı oluşturmaktadır. Bu nedenle veteriner hizmetleri ve işletmelerde biyogüvenlik uygulamaları desteklenmelidir. Belirtilen tüm bu alanlarda sürdürülebilirlik, kalite ve verimlilik odaklı politikaların hayata geçirilmesi ve istikrarlı bir şekilde uygulanması hem üreticilerin refahını hem de ülkenin gıda arz güvenliği dayanıklılığını artıracaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ali Eroğlu, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Süt Kalitesi Sorunları Gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz

13:39
Fenerbahçe’den Amara Diouf bombası Genç yıldız İstanbul’a geldi
Fenerbahçe'den Amara Diouf bombası! Genç yıldız İstanbul'a geldi
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
12:35
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
10:55
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken “Filistin’e özgürlük“ diye bağırdı
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı
09:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Akıllı ilaçları Türkiye’de üretelim“ talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim" talimatı
10:42
Yüzde 200 artırılacak İşte Okan Buruk’un yeni maaşı
Yüzde 200 artırılacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
10:37
Marmaray sapığı Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
Marmaray sapığı! Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
10:31
Ümit Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 14:31:13. #7.13#
SON DAKİKA: Süt Kalitesi Sorunları Gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.