Süt Toplama Merkezleri Malatya'da Yaygınlaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Süt Toplama Merkezleri Malatya'da Yaygınlaşıyor

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Malatya'da üreticilerden toplanan sütlerin işlenerek ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Süt Toplama Merkezleri yaygınlaşıyor. Yeşilyurt ilçesinde kurulan tesiste 3 bin 800 ton süt işlenerek kent ekonomisine yaklaşık 40 milyon 972 bin TL katma değer sağlandı. Proje ayrıca hayvan kesimlerinin de önüne geçmiştir.

15.05.2024 10:56
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Süt Toplama Merkezleri yaygınlaşıyor

MALATYA - Deprem bölgesi Malatya'da üreticilerden toplanan sütlerin işlenerek ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Süt Toplama Merkezleri yaygınlaşıyor.

Malatya'da, Ticaret Borsası ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından kentteki süt varlığının değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Süt Toplama Merkezleri yaygınlaşıyor.

Malatya'da, 2019 yılında fizibilite desteği projesi kapsamında soğuk zinciri ve süt toplama merkezileri Doğu Anadolu Projesi tarafından kabul edilmesiyle, süt üreticileri önemli avantajlar elde ederken, Yeşilyurt ilçesinde kurulan tesiste 11 Şubat 2023 - 31 Mart 2024 tarihleri aralığında 3 bin 800 ton süt toplanarak işlendi. İşlenen ürünlerle kent ekonomisine yaklaşık bir yılda 40 milyon 972 bin TL katma değer sağlandı.

"Günlük 4,5 ila 5 ton süt toplanıyor"

Yeşilyurt'taki tesis hakkında bilgiler paylaşan Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, 7 ayrı noktada günlük 4,5 ila 5 ton süt toplandığını belirterek, tesislerde 11 Şubat 2023 - 31 Mart 2024 tarihleri aralığında 3 bin 800 ton sütün işlenip kent ekonomisine yaklaşık 40 milyon 972 bin TL katma değer sağlandığını kaydetti.

" Projeyle hayvan kesimlerinin de önüne geçildi"

Projenin Malatya ekonomisi ile hayvancılık sektörüne ciddi katkı sağladığına vurgu yapan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise, " Tesisin temeli 2014 atılarak, 2016 yılında tamamlandı. 2019 yılında ise Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte projenin devamına katkı vermek için bir protokol gerçekleştirerek Doğu Anadolu Projesi tarafından da alınan destekle projeyi gerçekleştirdik. Son dönemlerde soğuk zinciri ve süt toplama merkezlerinin önemini tahlil ederken, süt hayvancılığında elde edilen ürünlerin ne kadar kıymetli olduğunu da görüyoruz. Ayrıca bu merkezlerle hayvan kesimlerinin de önüne geçilmiş oldu. Malatya'da profesyonel ve vahşi alanda günlük ürütülen süt miktarının 500 tonun üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Bu merkezlerde maksimum seviyelere ulaşmak istiyoruz. İnşallah yakın zamanda farklı bölgelerdeki üreticilerin de ürünlerini değerlendireceği merkezlerin oluşturulması için gereken şartlar olgunlaştırılır. Yapılan bu yatırımlar hem şehrimiz hem de ülke ekonomisi için çok önemli" diye konuştu

Kaynak: İHA

Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Süt Toplama Merkezleri Malatya'da Yaygınlaşıyor - Son Dakika

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