Suudi Arabistan 2027'de yüzde 3,6 bütçe açığını borç ve rezervlerle finanse edecek - Son Dakika
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Suudi Arabistan 2027'de yüzde 3,6 bütçe açığını borç ve rezervlerle finanse edecek

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Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı'nın 2027 mali yılı Genel Bütçe Ön Raporu'nda bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 3,6 olarak öngörüldü. Raporda açığın borç yönetimi ve güçlü mali rezervlerle finanse edileceği, harcamaların yaklaşık 1 trilyon 392 milyar riyal olacağı bildirildi.

İSTANBUL (AA) – Suudi Arabistan'ın 2027 mali yılına ilişkin Genel Bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranının yüzde 3,6 düzeyinde gerçekleşmesi beklenirken, açığın borç yönetimi ve güçlü mali rezervlerle finanse edileceği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Maliye Bakanlığı, 2027 mali yılına ilişkin Devlet Genel Bütçesi Ön Raporu'nu açıkladı.

Raporda, toplam bütçe harcamalarının yaklaşık 1 trilyon 392 milyar riyal (yaklaşık 370,2 milyar dolar), gelirlerin ise 1 trilyon 202 milyar riyal (yaklaşık 319,7 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranının yüzde 3,6 düzeyinde gerçekleşmesi beklenirken, söz konusu açığın sürdürülebilir borç yönetimi ve güçlü mali rezervlerle finanse edileceği belirtildi.

Raporda, küresel ekonomik ve jeopolitik dalgalanmaların etkisiyle Suudi Arabistan ekonomisinin 2026'da reel bazda yüzde 3,6 daralacağı tahmin edildi.

Bu düşüşte petrol sektöründeki yüzde 21,8'lik küçülmenin belirleyici olduğu, buna karşın petrol dışı sektörlerin yüzde 3,2 büyüyerek petrol kaynaklı kayıpları sınırlandırdığı vurgulandı.

Petrol dışı sektörlerin GSYH içindeki payı ise 2026'nın ilk yarısında yüzde 57,3 ile tarihi zirveye ulaştı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Maliye Bakanı Muhammed bin Abdullah el-Cedan, "2030 Suudi Vizyonu" hedefleri doğrultusunda ekonomik çeşitlendirme ve yapısal reformların süreceğini bildirdi.

Bakanlığın projeksiyonlarına göre, kamu gelirlerinin 2029'da 359,3 milyar dolara, harcamaların ise 410,6 milyar dolara çıkması öngörülüyor.

Kaynak: AA
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