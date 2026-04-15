Suudi Arabistan'dan Pakistan'a 3 Milyar Dolar Destek

Pakistan Maliye Bakanı Muhammad Aurangzeb, Suudi Arabistan'ın ülkesine 3 milyar dolarlık ilave mali destek taahhüt ettiğini ve mevcut 5 milyar dolarlık mevduatın vadesini uzattığını bildirdi.

Geo News kanalının haberine göre, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında Washington'da bulunan Aurangzeb, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu maddi desteğin Pakistan'ın dış finansman ihtiyaçları açısından "kritik bir dönemde" geldiğini ifade etti.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile detaylı görüşme yaptıklarını kaydeden Aurangzeb, Riyad yönetiminin ülkesine taahhüt ettiği 3 milyar dolarlık ek mali desteğin gelecek hafta ödenmesinin beklendiğini aktardı.

Aurangzeb, mevcut 5 milyar dolarlık mevduatın vadesinin uzatıldığı bilgisini paylaşarak, hükümetin IMF destekli program kapsamındaki yükümlülüklerine uygun olarak rezervleri korumaya kararlı olduğunu belirtti.

Ülkesinin geçen hafta 1,4 milyar dolarlık dış ödeme yaptığını açıklayan Aurangzeb, İslamabad yönetiminin vadesi gelen borçları zamanında iade etme konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Söz konusu gelişmenin, Pakistan'ın ay sonuna kadar Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki borcunu ödemeye hazırlandığı bir dönemde yaşandığı belirtiliyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile 10 Nisan'daki görüşmesinde ülkesinin iki ülke arasındaki işbirliğini genişletme konusundaki kararlılığını ifade etmişti.