Suudi Arabistan'dan Trabzon'a bu yılın ilk charter uçuşu yarın yapılacak - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan Trabzon'a bu yılın ilk charter uçuşu yarın yapılacak

30.06.2022 14:29

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, Trabzon'a yeni turizm sezonunda Suudi Arabistan'dan ilk charter uçuşunun yarın gerçekleştirileceğini söyledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, Trabzon'a yeni turizm sezonunda Suudi Arabistan'dan ilk charter uçuşunun yarın gerçekleştirileceğini söyledi.

Kantarcı, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının ardından bölgede ve Trabzon'da turizm sezonunda yoğunluk yaşandığını anlattı.

İlde Ramazan Bayramı'ndan sonra hareketlilik olduğunu dile getiren Kantarcı, "O araya Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları da girince şehrimiz çok yoğun oldu. 19 Mayıs haftasından sonra biraz düşüş oldu ama haziran gayet iyi geçiyor." dedi.

Kantarcı, rezervasyonlara bakıldığında temmuz ve ağustosta ciddi doluluk oranına ulaşıldığına dikkati çekerek, bazı işletmelerin yüzde 90 ve üzerinde doluluğu yakaladığını aktardı.

Suudi Arabistan'dan yarın Trabzon'a ilk charter uçuşunun yapılacağını ifade eden Kantarcı, tarifeli uçuşların ise ağustos ve sonrasında başlayacağını kaydetti.

Kantarcı, hava yolu ulaşımında iç ve dış hatlarda yoğunluk yaşandığına işaret ederek, eğer ayarlanabilirse temmuzda Suudi Arabistan'dan direkt uçuşların da başlatılacağını söyledi.

Suudi Arabistan'ın, Orta Doğu coğrafyasının en fazla nüfusa sahip ülkesi olduğunu vurgulayan Kantarcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Suudi Arabistan'ın şu an gelmiyor olmasına rağmen ciddi bir doluluk oranı söz konusu. Bizim temennimiz bunun haziran, temmuz, ağustos değil, sonbahar ve bütün kış devam etmesidir. Bu bağlamda da özellikle Suudi Arabistan'ın sonbahar ve kışın da devam edeceğini tahmin ediyorum. Çünkü o nüfus, yılın iki, üç aylık süresindeki kısıtlı sayıdaki uçaklarla gelip tatil sürecini tamamlayamayacak durumda. Bu talep sonbahar ve kışa doğru devam edecek. Sadece başarılı bir yaz sezonu değil, çok iyi bir sonbahar ve kış sezonu geçirmeyi umut ediyoruz."

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suudi Arabistan'dan Trabzon'a bu yılın ilk charter uçuşu yarın yapılacak - Son Dakika

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