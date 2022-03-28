Suudi Arabistan, Değeri 4,2 Milyar ABD Dolarını Aşkın Anlaşmalara İmza Attı - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Değeri 4,2 Milyar ABD Dolarını Aşkın Anlaşmalara İmza Attı

28.03.2022 11:16
Suudi Arabistan, Değeri 4,2 Milyar ABD Dolarını Aşkın Anlaşmalara İmza Attı

RİYAD, 28 Mart (Xinhua) — "Yeniden Başlat, Yeniden Düşün, Yeniden Üret" temalı GEC 2022, tüm dünyadan girişimci, yatırımcı ve politika yapıcıları iki yıldan bu yana ilk kez yüz yüze toplantılarda biraraya getiriyor. Ajans, Suudi Aramco şirketinin, dijital dönüşüm, bilişim teknolojisi ve ulusal kalkınma alanlarında yerel ve uluslararası şirketlerle 10 işbirliği zaptı ve iki anlaşma imzaladığını […]

RİYAD, 28 Mart (Xinhua) — "Yeniden Başlat, Yeniden Düşün, Yeniden Üret" temalı GEC 2022, tüm dünyadan girişimci, yatırımcı ve politika yapıcıları iki yıldan bu yana ilk kez yüz yüze toplantılarda biraraya getiriyor. Ajans, Suudi Aramco şirketinin, dijital dönüşüm, bilişim teknolojisi ve ulusal kalkınma alanlarında yerel ve uluslararası şirketlerle 10 işbirliği zaptı ve iki anlaşma imzaladığını bildirdi.

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geri dönüşüm, Yatırımcı, Ajans, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Suudi Arabistan, Değeri 4,2 Milyar ABD Dolarını Aşkın Anlaşmalara İmza Attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan, Değeri 4,2 Milyar ABD Dolarını Aşkın Anlaşmalara İmza Attı - Son Dakika
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