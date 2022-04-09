Suudi Arabistan hac kontenjanını 1 milyona yükseltti: Aşıları tam olanlar kabul edilecek - Son Dakika
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Suudi Arabistan hac kontenjanını 1 milyona yükseltti: Aşıları tam olanlar kabul edilecek

09.04.2022 12:34

Suudi Arabistan yönetimi, hac ibadeti için yurtiçinden ve yurtdışından bu yıl kabul edilecek kişi sayısını 1 milyona yükseltti. Açıklamaya göre; hac ibadetini koronavirüs aşıları tam olanlar ve 65 yaş altı kişiler yapabilecek.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; hem çok sayıda Müslüman'ın hac ibadetini eda etmesini hem de salgına karşı sağlık koşullarına uyulmasını önemsediğine işaret edildi. 2022 hac mevsiminde ziyaretçi kontenjanının yükseltildiği belirtildi.

65 YAŞ ALTI OLUNMASI VE AŞI ŞARTI VAR

Ziyaretçilerin her ülkenin payına düşen sayıya göre belirleneceği aktarılan açıklamada, bu yıl hac için kutsal topraklara kabul edilecek ziyaretçilerde 65 yaş altı olmasının yanı sıra, Kovid-19 aşısının temel dozlarını yaptırmış olmaları şartı aranacağı ifade edildi.

SON 72 SAATTE YAPILMIŞ PCR TESTİ İSTENECEK

Açıklamada, hac ibadeti için Suudi Arabistan'a seyahat eden her yolcunun son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucunu ibraz edeceği aktarıldı. Hac ve Umre Bakanlığı ayrıca hacı adaylarının kutsal topraklarındaki ziyaretleri boyunca Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlere riayet etmeleri uyarısında bulundu.

SON 2 YILDA YURT DIŞINDAN HACI ADAYI KABUL EDİLMEMİŞTİ

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını sebebiyle 2020 yılında sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti. Geçen yıl da ülke içinden 60 bin kişiyi kabul eden Suudi Arabistan, yurt dışından kimsenin alınmayacağını duyurmuştu.

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Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Umre, Hac, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Suudi Arabistan hac kontenjanını 1 milyona yükseltti: Aşıları tam olanlar kabul edilecek - Son Dakika


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