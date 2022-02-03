SYDV ihtiyaç sahiplerine desteğe devam ediyor

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, düzenli merkezi yardım bağlanan aileler için elektrik tüketim desteği ödemelerine başladı. Düzce'de merkezi yardım bağlanan 3 bin üzerinde aileye 464 bin liralık ödeme yapılacak.

Düzce'de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı maddi destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 2022 yılı Şubat Ayında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca düzenli merkezi yardım bağlanan 3 bin 128 aileye Elektrik Tüketim Desteği kapsamında toplam 464 bin 652TL elektrik tüketim desteği sağlanacak. Hak sahipleri indirimli fatura ödemelerini gerçekleştirebilecekler. - DÜZCE