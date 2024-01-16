 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Synopsys, Ansys'i 35 milyar dolara satın alacak - Son Dakika
Üye Girişi

Synopsys, Ansys'i 35 milyar dolara satın alacak

ABD merkezli yarı iletken tasarım ve yazılım şirketi Synopsys, mühendislik yazılımı geliştiren Ansys'i yaklaşık 35 milyara satın alacağını duyurdu. Anlaşmanın 2025'in ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Synopsys'in yarı iletken elektronik tasarım otomasyonu ile Ansys'in simülasyon ve analiz portföyü bir araya gelecek.

Synopsys, Ansys\'i 35 milyar dolara satın alacak
16.01.2024 - 19:41,
Abone Ol

ABD merkezli yarı iletken tasarım ve yazılım şirketi Synopsys, mühendislik yazılımı geliştiren Ansys'i yaklaşık 35 milyara satın alacağını duyurdu.

Synopsys'den yapılan açıklamada, şirketin Ansys'i satın almasına ilişkin kesin bir anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Açıklamada, anlaşma değerinin yaklaşık 35 milyar dolar olduğu belirtilerek, düzenlemelerin ve hissedarların onayına bağlı olarak anlaşmanın 2025'in ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Şirketin açıklamasında, satın alma anlaşmasının Synopsys'in yarı iletken elektronik tasarım otomasyonunu Ansys'in geniş simülasyon ve analiz portföyüyle bir araya getireceği belirtildi.

Söz konusu satın alma, çip üreticisi Broadcom'un geçen yıl kasımda yazılım üreticisi VMware'i 69 milyar dolarlık bir anlaşmayla devralmasından bu yana açıklanan teknoloji sektöründeki en büyük satın alma anlaşmalarından biri oldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Synopsys, Ansys'i 35 milyar dolara satın alacak - Son Dakika


19:48
TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45
Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26
Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50
İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı

Son Dakika
19:48 TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02 SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45 Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50 İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 20:27:48. #1.11#
SON DAKİKA: Synopsys, Ansys'i 35 milyar dolara satın alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement