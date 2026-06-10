TAB Gıda Hisseleri İçin Pay Değişim Süreci Başlatıldı - Son Dakika
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TAB Gıda Hisseleri İçin Pay Değişim Süreci Başlatıldı

TAB Gıda Hisseleri İçin Pay Değişim Süreci Başlatıldı
10.06.2026 14:18
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TFI, TAB Gıda hisselerinin likiditesini artırmak için pay değişim işlemi başlattığını açıkladı.

TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş. (TFI), TAB Gıda hisselerinde işlem hacmini ve yatırımcı erişimini destekleyecek pay değişim işlemini başlattığını duyurdu.

TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş. (TFI), şirket bünyesindeki yönetimde söz sahibi olmayan pay sahipleri ile Çalışan Hisse Edinme Opsiyonu (ESOP) kapsamında pay edinmiş pay sahiplerinin TFI'da sahip oldukları payların, TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TAB Gıda) payları ile değiştirilmesine yönelik süreci başlattığını duyurdu.

Söz konusu işlem ile TAB Gıda paylarının daha geniş bir yatırımcı kitlesine yayılması ve şirket hisselerinin işlem hacminin desteklenmesi hedefleniyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, pay değişim işlemlerinin 9-10-11 Haziran 2026 tarihlerinde üç aşamalı olarak tamamlanması planlanmaktadır. İşlem kapsamında TFI'ın toplam 32 milyon 797 bin 441 TL nominal değerli TAB Gıda paylarını ilgili pay sahiplerine devri öngörülmektedir.

İşleme ilişkin değerlendirmede bulunan TFI şu açıklamayı yaptı:

"TAB Gıda'nın halka arzından bu yana yatırımcılardan aldığımız en önemli geri bildirimlerden biri, hissede daha yüksek likidite ve kurumsal yatırımcılar açısından daha geniş erişilebilirlik sağlanması yönünde olmuştur.

Bugün bu talebe, mevcut pay sahiplerinin sahiplik oranlarında herhangi bir değişiklik oluşturmayacak bir çözümle yanıt veriyoruz. Bu işlem kapsamında yeni TAB Gıda hissesi ihraç edilmeyecek olup, şirketin toplam sermayesinde herhangi bir değişiklik meydana gelmeyecek ve TAB Gıda üzerindeki yönetim kontrolümüz devam edecektir.

Süreç, TFI ortaklık yapısı içerisinde hissedarlar seviyesinde yürütülmektedir. TFI'da kontrol gücü olmayan hissedarlar, sahip oldukları TFI paylarını, Şirketimizin elinde bulunan mevcut TAB Gıda payları ile değiştirecektir.

Bu işlem sonucunda mevcut TAB Gıda paylarının daha geniş bir yatırımcı tabanına yayılmasının mümkün olmasını; böylece halka açıklık oranının artmasıyla birlikte işlem hacminin, kurumsal yatırımcı erişiminin ve daha sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesini bekliyoruz. TAB Gıda'nın toplam pay sayısı ve faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Bugün itibarıyla TAB Gıda'nın halka açık paylarının yüzde 50'den fazlası yabancı kurumsal yatırımcıların elinde bulunurken, toplam kurumsal yatırımcı oranı yaklaşık yüzde 85 seviyesindedir. Planlanan işlemle birlikte hissedeki erişilebilirliğin ve likiditenin daha da güçleneceğine inanıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Tab Gıda, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TAB Gıda Hisseleri İçin Pay Değişim Süreci Başlatıldı - Son Dakika

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