Ukrayna'dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ'a yanaştı - Son Dakika
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Ukrayna'dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ'a yanaştı

17.08.2022 13:22
Ukrayna'dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ'a yanaştı

'Tahıl Koridoru' anlaşması çerçevesinde Ukrayna'dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ'a yanaştı.

'Tahıl Koridoru' anlaşması çerçevesinde Ukrayna'dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ'a yanaştı. Bu gemi, anlaşma ile ilgili Tekirdağ'a gelen ikinci tahıl gemisi oldu.

Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında dünya genelinde gıda krizinin engellenmesi için yapılan anlaşmanın ardından Ukrayna'dan çıkan tahıl gemileri dünyanın dört bir yanına gitmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığınca 5 gün önce yapılan açıklamanın ardından 3 bin ton ayçiçeği tohumu taşıyan Marşal Adaları bandralı THOE isimli gemi de Çernomorsk'tan Tekirdağ'a gitmek üzere hareket etti. Yolculuğunun 5'inci gününde İstanbul'daki kontrollerinin ardından Tekirdağ'a yanaşan tahıl gemisi gerekli kontrollerinin ardından limana yanaşacak.

Belize Bandralı ve 3 bin 50 ton buğday taşıyan Sormovsky isimli gemi Çernomorsk'tan geldiği Tekirdağ kıyılarında kontrolleri devam ediyor. - TEKİRDAĞ

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl sevkiyatı açıklaması: Planlandığı gibi sürüyor Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl sevkiyatı açıklaması: Planlandığı gibi sürüyor Ukrayna'dan ayçiçeği tohumu taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı Ukrayna'dan ayçiçeği tohumu taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ukrayna'dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ'a yanaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ'a yanaştı - Son Dakika
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