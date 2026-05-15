Tahkim, Yatırım Ortamını Güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tahkim, Yatırım Ortamını Güçlendiriyor

15.05.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürsel Baran, tahkimin hukuk sistemine katkı sağladığını ve yatırımcı güvenini artırdığını vurguladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, tahkimin ve diğer alternatif çözüm yöntemlerinin hukuk sistemlerinin yükünü azalttığını ve yatırım ortamını güçlendirdiğini ifade etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, İkinci Ankara Tahkim Günü Sempozyumu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi, İbn Haldun Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türk Tahkim Akademisi işbirliğiyle ATO ev sahipliğinde yapıldı.

Burada konuşan Baran, küresel ticaretin hız kazandığı, dijital ekonominin sınırları ortadan kaldırdığı ve yatırım ilişkilerinin daha karmaşık hale geldiği bu dönemde tahkimin öneminin her geçen gün arttığını belirtti.

Dünyanın gelişmiş ekonomilerinde ticari uyuşmazlıkların büyük bölümünün tahkim ve benzeri alternatif yöntemlerle çözüme kavuşturulduğunu kaydeden Baran, "Tahkim ve diğer alternatif çözüm yöntemleri hukuk sistemlerinin yükünü azaltırken, yatırım ortamını güçlendiriyor, ekonomik dinamizmi destekliyor. Türkiye'nin de son yıllarda bu alanda önemli gelişim gösterdiğini memnuniyetle takip ediyoruz. Hukuki altyapının güçlendirilmesi, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin teşvik edilmesi ve kurumlar arası işbirliklerinin artması, ülkemizin yatırım cazibesine önemli katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, güven duygusunun ekonomi ve ticaretin temelini oluşturduğunu aktararak, yatırımcı açısından öngörülebilirliğin yanı sıra uyuşmazlıkların hızlı, tarafsız ve etkin şekilde çözülebilmesinin de büyük önem taşıdığını bildirdi.

İş dünyası için zamanın kıymetli ve kritik bir unsur olduğuna dikkati çeken Baran, "Uzun süren dava süreçleri, sadece ekonomik kayıplara değil ticari ilişkilerin zedelenmesine, yatırım kararlarının ertelenmesine ve rekabet gücünün azalmasına neden olabiliyor. İşte bu noktada tahkim, hızlı işleyişi, uzmanlık esasına dayanması, gizlilik imkanı sunması ve uluslararası alanda uygulanabilirliğiyle öne çıkıyor." ifadesini kullandı.

Baran, ATO olarak kurdukları Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi aracılığıyla ticari uyuşmazlıkların daha kısa sürede, daha düşük maliyetle ve uzlaşı kültürü içinde çözüme kavuşmasına katkı sunduklarını belirtti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu da tahkimin adalet hizmetini destekleyen önemli unsur olduğunu bildirerek, ticari uyuşmazlıklarda tahkimin geçmişe kıyasla daha sık tercih edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tahkim, Yatırım Ortamını Güçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üzümden önce yaprağı kazandırdı: Kapış kapış gidiyor Üzümden önce yaprağı kazandırdı: Kapış kapış gidiyor
İstanbul’da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu İstanbul'da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
2019’da ambargo uygulamışlardı Kanada, Türkiye’den İHA almayı değerlendiriyor 2019'da ambargo uygulamışlardı! Kanada, Türkiye'den İHA almayı değerlendiriyor
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Tepebaşı operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin bahçesine gömülü gizli oda bulundu Tepebaşı operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin bahçesine gömülü gizli oda bulundu

20:11
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
19:50
Tüm şehir kenetlendi 40 otobüs, yüzlerce özel araçla Ankara’ya akın ediyorlar
Tüm şehir kenetlendi! 40 otobüs, yüzlerce özel araçla Ankara'ya akın ediyorlar
19:42
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı
18:49
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
18:19
Kongo’da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
17:28
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 20:30:44. #7.13#
SON DAKİKA: Tahkim, Yatırım Ortamını Güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.