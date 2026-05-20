TAİB\'in Yeni Başkanı Dr. Asif Kurban

20.05.2026 16:28
TAİB, yeni başkan Dr. Asif Kurban liderliğinde Türkiye-Azerbaycan işbirliğini güçlendirecek.

Türkiye'deki Azerbaycanlı İş İnsanları Birliği'nde (TAİB) yeni dönem başladı. Türkiye'deki Azerbaycanlı iş insanlarını aynı çatı altında buluşturan yapının yeni başkanı, uzun yıllardır İzmir iş dünyasında faaliyet gösteren Dr. Asif Kurban oldu.

Türkiye'de faaliyet gösteren Azerbaycanlı iş insanlarını ortak bir platform altında buluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren TAİB'in olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Toplantıda, birliğin geçmiş dönem faaliyetleri değerlendirilirken, yeni dönem yönetim organları da belirlendi. Yapılan seçim sonucunda 2026-2029 döneminde görev yapacak yeni yönetim kurulu; Dr. Asif Kurban, Mikayıl Yusifov, Vügar Abdullah, Av. Zenfira Aliyeva ve Elşen Guliyev'den oluştu.

TAİB, Türkiye'de faaliyet gösteren Azerbaycanlı iş insanları arasında dayanışmanın artırılması, ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesi, yeni yatırım alanlarının oluşturulması ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Birlik aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının ekonomik, kültürel ve stratejik alanlarda daha da güçlendirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Türkiye-Azerbaycan ticaretinde yeni dönem hedefi

Genel Kurul sonrası değerlendirmelerde bulunan TAİB Başkanı Dr. Asif Kurban, Azerbaycan kökenli iş insanlarının ortak sesi olmayı ve üyeler arasındaki dayanışmayı daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Üyelerin mevcut pazar paylarının büyütülmesi, yeni iş fırsatlarının oluşturulması, ticari faaliyetlerin geliştirilmesi ve uluslararası pazarlara açılımlarının desteklenmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirten Kurban, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için çalışacaklarını söyledi.

TAİB'in yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik ve kültürel bir misyon taşıdığına dikkat çeken Dr. Asif Kurban, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının iş dünyası üzerinden daha güçlü hale gelmesine katkı sunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

İzmir'den uluslararası iş dünyasına

Uzun yıllardır İzmir iş dünyasında faaliyet gösteren Dr. Asif Kurban, 2000 yılında kurulan Tural Group şirketinin kurucusu ve yöneticisi olarak uluslararası ticaret alanında çalışmalar yürütüyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kurban, 2007 yılında doktora derecesini alarak İktisat Bilimleri Doktoru unvanını aldı.

Yayınlanmış akademik çalışmaları bulunan Kurban, aynı zamanda Azerbaycan İş Adamları Konfederasyonu (ASK) Türkiye Temsilciliği görevini de yürütüyor. Uzun yıllardır sivil toplum çalışmalarında aktif rol alan Dr. Kurban, özellikle Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri, diaspora faaliyetleri ve iki ülke arasındaki ticari entegrasyon çalışmalarıyla tanınıyor.

Yeni dönem görev dağılımı ise şu şekilde oluştu: TAİB Başkanlığı görevine Dr. Asif Kurban seçilirken, Kurumsal İlişkiler, Medya, STK ve Kamu İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine Mikayıl Yusifov, Üyelik İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini Vügar Abdullah, Hukuk, Uyum ve Kadın Liderlik Komisyonu Başkanlığı görevine Av. Zenfira Aliyeva, Dijitalleşme ve İş Geliştirme Komisyonu Başkanlığı görevini ise Elşen Guliyev üstlendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

