Taksici insanlık dersi verdi! ATM'de bulduğu parayı anında polis merkezine götürdü - Son Dakika
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Taksici insanlık dersi verdi! ATM'de bulduğu parayı anında polis merkezine götürdü

18.04.2022 17:12

Tokat'ta 49 yaşındaki taksici, ATM'den para yatırmak istedi. Ancak ekranda "Paranızı alınız" yazısını fark edince şaşırıp kaldı. ATM haznesinden aldığı 1.500 TL'yi tereddüt etmeden polis merkezine götüren taksici, "İlk defa böyle bir durumla karşılaştım. Belki biri dalgınlıktan unutmuştur, bir garibanındır ihtiyacı vardır. Parayı emniyet güçlerine teslim etmeye karar verdim" dedi.

Tokat'ta taksicilik yapan Duran Atik (49) akşam saatlerinde bir bankanın ATM'sine kredi kartı borcunu yatırmak istedi. Bu sırada ekranda paranızı alınız yazısını fark eden Atik, ATM'nin haznesinde duran parayı gördü. Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan taksici parayı saydığında bin 500 lira olduğunu tespit etti.

ATM haznesinde bulduğu parayı, tereddüt etmeden polis merkezine teslim etti

KARAKOLA TESLİM ETTİ

Bir süre paranın sahibi gelir diye ATM önünde bekleyen taksici kimsenin gelmemesi üzerine parayı polis merkezine teslim etmeye karar verdi. Gaziosmanpaşa polis merkezine giden Atik, tutanak karşılığında parayı teslim etti. Polis merkezinde görevli polis memurları paranın sahibinin bulunması için çalışma başlatırken, duyarlı davranışından dolayı taksiciye teşekkür etti.

ATM haznesinde bulduğu parayı, tereddüt etmeden polis merkezine teslim etti

"İLK DEFA BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞTIM"

Atik, ilk defa böyle bir şey yaşadığını belirterek, "İftardan sonra kredi kartıma para yatırmaya geldim. Ekranda 'Paranızı alınız' yazısı vardı. Parayı aldım sağa sola baktım kimse yoktu. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım. Belki biri dalgınlıktan unutmuştur, bir garibanındır ihtiyacı vardır. Ben de parayı emniyet güçlerine teslim etmeye karar verdim" dedi.

ATM haznesinde bulduğu parayı, tereddüt etmeden polis merkezine teslim etti
Taksici insanlık dersi verdi! ATM'de bulduğu parayı anında polis merkezine götürdü
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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Taksici insanlık dersi verdi! ATM'de bulduğu parayı anında polis merkezine götürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksici insanlık dersi verdi! ATM'de bulduğu parayı anında polis merkezine götürdü - Son Dakika
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