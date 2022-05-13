Tamamen elektrikli Mercedes Yeni EQE Türkiye'de - Son Dakika
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Tamamen elektrikli Mercedes Yeni EQE Türkiye'de

13.05.2022 15:04
Tamamen elektrikli Mercedes Yeni EQE Türkiye'de

Mercedes-EQ markasının lüks sedanı EQS'in ardından, elektrikli araçlara özel EVA2 adındaki elektrik mimarisine dayanan bir sonraki modeli Yeni EQE, IAA MOBILITY 2021'deki dünya lansmanının ardından, Türkiye yollarındaki yerini almaya hazırlandı.

Mercedes-EQ markasının lüks sedanı EQS'in ardından, elektrikli araçlara özel EVA2 adındaki elektrik mimarisine dayanan bir sonraki modeli Yeni EQE, IAA MOBILITY 2021'deki dünya lansmanının ardından, Türkiye yollarındaki yerini almaya hazırlandı.

Mercedes-EQ markasının E-Segmenti'ndeki ilk elektrikli sportif sedanı EQE, 2021'deki dünya lansmanının ardından Türkiye'de yollara çıkıyor. Yeni EQE, Mercedes-EQ markasının lüks sedanı EQS'in elektrik mimarisine dayanan sportif üst sınıf bir sedan olarak olarak öne çıkıyor.

EQE ilk etapta, 613 kilometreye kadar menzil sunan 292 HP (215 kW) gücündeki EQE 350+ ve 625 HP (460 kW) gücündeki Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ versiyonlarıyla satışa sunuluyor. - İSTANBUL

Tamamen elektrikli Mercedes Yeni EQE Türkiye'de
Tamamen elektrikli Mercedes Yeni EQE Türkiye'de
Tamamen elektrikli Mercedes Yeni EQE Türkiye'de

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Mercedes, Türkiye, HP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tamamen elektrikli Mercedes Yeni EQE Türkiye'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tamamen elektrikli Mercedes Yeni EQE Türkiye'de - Son Dakika
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