Tamamlanamayan kırsal kalkınma yatırımları için 60 gün ek süre verildi - Son Dakika

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, hibe sözleşmesi imzalandığı ve Tarım ve Orman Bakanlığınca ek süre verildiği halde tamamlanamayan yatırımlar için 60 gün süre verildi.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara eklenen geçici maddelere göre, Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında bu karar hükümlerine göre hibe sözleşmesi imzalanmış ancak Bakanlıkça verilen ek sürelere rağmen tamamlanamayan yatırımların, 60 gün içerisinde tamamlanması halinde bu projeler için fesih işlemi uygulanmayacak.

Söz konusu hükümlere göre tamamlanan yatırımlar için yatırım projelerinin son tamamlanma tarihi olarak belirlenen gün itibariyle düzenlenecek hak ediş karşılığı hibe ödemeleri yapılacak.