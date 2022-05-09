Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi belgeselinin galası yapıldı - Son Dakika
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Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi belgeselinin galası yapıldı

09.05.2022 10:15
Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi belgeselinin galası yapıldı

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Payas Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Payas Film Atölyesi kapsamında çekilen "Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi belgeselinin galası dün Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi'nde yapıldı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Payas Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Payas Film Atölyesi kapsamında çekilen "Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi belgeselinin galası dün Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi'nde yapıldı.

İGÜ'den yapılan açıklamaya göre, gerçekleşen gala gecesinde Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi belgeselinin gösterimi de yapıldı.

İGÜ Güzel Sanatlar Fakültesi hocalarının mentorluğunda öğrencilerin çekmiş olduğu görüntüler kurgulanarak izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Ardından 7-9 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen film atölyesinin kamera arkasına, öğrencilerin atölyeye ilişkin düşüncelerini içeren röportajlarına yer verildi.

Atölyeye katılım sağlayan ve oyunculuk, kameramanlık, yönetmenlik, senaryo yazarlığı, kamera arkası gibi sinemanın çeşitli alanlarına ilgi duyan 25 lise öğrencisine sertifikaları takdim edildi.

Ayrıca gerçekleşen gala gecesinde film atölyelerinin proje danışmanı Prof. Dr. Nail Öztaş, proje yürütücüsü Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp, proje yürütücüsü ve yapımcısı Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç, atölye yürütücüsü Yönetmen/Öğr. Gör. Ahmet Bikiç, Basınla İlişkiler Direktörü Dr. Bilent Deyirmenci, reji ekibinden Arş. Gör. Eda Çekemci, Enes Dalgıç, Polat Bakırtaş ve film atölyeleri tasarımcısı Arş. Gör. Ayten Bengisu Cansever'e plaketleri verildi.

Son olarak sertifika-plaket takdiminin ve film gösteriminin ardından Antakya Medeniyetler Korosu Konseri gerçekleşti.

Verilen bilgiye göre, gerçekleştirilen bu atölyenin iki önemli özelliği bulunuyor. Bunlar, ailesi veya çevresinde daha önce hiçbir şekilde üniversite ile temas etmemiş lise öğrencilerinin yeteneklerini keşfetmesine imkan sağlamak ve Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi'nin belgeselini çekerek önemini dünyaya duyurmak olarak açıklandı.

Film atölyesinin danışmanlığını Prof. Dr. Nail Öztaş, proje yürütücülüğünü, İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzin Ilıcak Aydınalp, proje yürütücülüğünü ve yapımcılığını Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç, atölye yürütücülüğünü Öğretim Görevlisi/Yönetmen Ahmet Bikiç yaparken, atölyenin metin yazarlığında Dr. Öğr. Üyesi Emre Doğan, tasarım ekibinde Arş. Gör. Ayten Bengisu Cansever, teknik ekipte Arş. Gör. Eda Çekemci, basınla ilişkiler direktörlüğünde Dr. Bilent Deyirmenci, seslendirmede ise Kaan Kıran yer alıyor.

Sosyal sorumluluk duygusuyla hareket eden film atölyeleri hız kesmeden yeni duraklarında sinemaya merak duyan öğrencilerle buluşmaya ve film çekmeye devam edecek.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mehmet Paşa, Film, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi belgeselinin galası yapıldı - Son Dakika


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