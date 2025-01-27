Tarım Gençlerle Yükseliyor Yarışmasının Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım Gençlerle Yükseliyor Yarışmasının Sonuçları Açıklandı

İTB'nin düzenlediği yarışmada, gençler yenilikçi projeleri ile ödül kazandı. Sergi 4-8 Şubat'ta.

27.01.2025 12:48
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İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından tarım alanında çalışmalar yapmak isteyen gençlere destek vermek amacıyla bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "Tarım Gençlerle Yükseliyor Fikir Yarışması"nın sonuçları açıklandı.

İTB'den yapılan açıklamaya göre, uzman isimlerden oluşan seçiciler kurulu, Akıllı Tarım'da Hakan Nar'ın "Çeltik Bitkisinde İnsansız Hava Aracı ve Derin Öğrenme Kullanılarak Yabancı Ot Tespiti", Çevre Dostu Tarım'da Çağrı Ünlü'nün "Tarım İşletmelerinde Karbon Ayak İzi Azaltım Stratejileri: Bir İyi Tarım Tesisi Örnek Uygulaması", Bitkisel ve Hayvansal Üretim'de Duygu Şükran Akın'ın "Fosfor ve Azotca Zengin Gıda Fabrikası Atık Su Polimerlerinin Biyoremediasyola Elde Edilen Biyostimülantın Tohum Kaplama Teknolojisinde Kullanılması" konulu proje fikrini birinciliğe layık gördü.

Akıllı Tarım kategorisinde Yasin Karaca'nın "Smellcontrol", Gazi Arık'ın "Agroppm (Agro Plant Protection Machine)" projeleri mansiyon kazandı.

Birincilik ödülüne layık görülen projeler 30 bin lira, mansiyon alan projeler ise 15 bin lira para ödülü almaya hak kazandı. Fikri sergilemeye uygun görülen katılımcılar ise 5 bin lira sergileme ödülü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, yarışma ile gençlerin tarım ve hayvancılık sektörünün içinde tutulmasını amaçladıklarını belirterek, "Ülke tarımının daima ileriye gitmesi adına yüklendiğimiz misyonla tarımın servetini gençlerimizle birlikte dönüştürmek bizler açısından büyük önem taşıyor. Bu aynı zamanda İzmir Tarım teknoloji Merkezini hayata geçirmemizin ardındaki en önemli itici güç. Çünkü rekabetin ve teknolojinin olduğu yerde gençlerin mutlaka olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışma sergisi 4-8 Şubat'ta İzmir'de Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda gezilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tarım Gençlerle Yükseliyor Yarışmasının Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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