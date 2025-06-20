Tarım Girdi Fiyatları Nisan'da Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım Girdi Fiyatları Nisan'da Artış Gösterdi

Tarım Girdi Fiyatları Nisan\'da Artış Gösterdi
20.06.2025 11:10
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TÜİK, tarımsal girdi fiyatlarının Nisan'da yıllık %30,12, aylık %2,03 arttığını açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyatlarının nisanda ayında yıllık yüzde 30,12, aylık yüzde 2,03 arttığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,03, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,12 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,54 arttı. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,13 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,45 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,65 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 32,98 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 56,94 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,61 artış ile hayvan yemi oldu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Girdi Fiyatları Nisan'da Artış Gösterdi - Son Dakika

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