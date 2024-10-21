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Ekonomi

Tarım Girdi Fiyatları Yükselişte

Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık %33,25, aylık %1,39 arttı. Tüm kalemlerde artış gözlemlendi.

21.10.2024 10:25
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Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 33,25 arttı, aylık yüzde 1,39 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,39 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,33 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,25 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,15 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,99 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,75 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 30,90 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 48,51 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 74,09 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 4,62 artış ile tohum ve dikim materyali oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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