Tarım Girdi Fiyatları Yüzde 33,15 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarım Girdi Fiyatları Yüzde 33,15 Arttı

20.02.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Aralık'ta Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi yıllık yüzde 33,15 artış gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi 2025 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 33,15 arttı.

TÜİK, 2025 yılı Aralık ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini yayımladı. Buna göre Tarım-GFE, aralık ayında aylık yüzde 1,30, yıllık yüzde 33,15 oranında arttı.

Tarım-GFE, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,30 artış gösterdi. Endeks, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 33,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,50 artış kaydetti.

Ana gruplar itibarıyla bir önceki aya göre; tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,14, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,28 artış gerçekleşti. Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 34,48, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 25,56 artış oldu.

En yüksek artış veteriner harcamalarında

Alt gruplar incelendiğinde, yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 72,78 artış ile veteriner harcamaları oldu. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 6,43 artış ile yine veteriner harcamaları olarak kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Girdi Fiyatları Yüzde 33,15 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı
Sivasspor’a -40 puanlı Adana Demirspor’dan çelme Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Yasemin Kaya Allen’in ’Isırmalık’ yorumu dikkat çekti Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 13:27:36. #7.11#
SON DAKİKA: Tarım Girdi Fiyatları Yüzde 33,15 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.