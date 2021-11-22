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Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Bitkisel Üretim Temel Eğitim Programı Mersin'de açıldı - Son Dakika

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Bitkisel Üretim Temel Eğitim Programı Mersin'de açıldı

22.11.2021 16:35
Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Bitkisel Üretim Temel Eğitim Programı Mersin'de açıldı

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperlerini yetiştirmek amacıyla düzenlenen Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Bitkisel Üretim Temel Eğitim Programı, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde açıldı.

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperlerini yetiştirmek amacıyla düzenlenen Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Bitkisel Üretim Temel Eğitim Programı, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi'nin iş birliğinde Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nde yer alacak Tarım Sigortaları Havuzu Eksperlerini yetiştirmek amacıyla düzenlenen Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Bitkisel Üretim Temel Eğitim Programı, 22 Kasım tarihinde, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde açıldı.

Eğitim programının açılışına, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Engürülü, Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ve beraberindeki heyet ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Sigortacılık Uzmanı Melih Özbulut katıldı. Program, 22 Kasım ve 15 Ocak tarihleri arasında olmak üzere 3 farklı dönemde gerçekleştirilecek.

Eğitim programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Müdür Günal, 13 gün boyunca devam edecek eğitim programı kapsamında, eksperlikte denetim, iş ve meslek etiği, iletişim ve beden dili, genel sigortacılık bilgisi, tarım sigortaları ile ilgili temel hukuki bilgiler, temel ürün çeşitleri için verim ve hasar tespit uygulamaları ve arazide gerçekleştirilecek hasar tespit teknikleri çalışmaları gibi 27 farklı oturumda dersler olacağına değinerek, eksper adaylarına şu mesajları iletti:

"Sigortacılık Eğitim Merkezi kısa adıyla SEGEM tarafından gerçekleştirilen Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı için bu yıl Türkiye genelinden toplam 2 bin 86 kişi başvuruda bulundu. Bu başvurular arasından Bitkisel Üretim Temel Eğitim Programı'na katılmaya hak kazanan eksper adaylarını tebrik ediyorum. Eksperler, riskleri ve hasarı tam ve doğru tespit ederek; sigortalılar için doğru prim ve tazminat alacakları için doğru hasar oranını belirlemektedir. Bu doğrultuda çok kritik ve zor bir sorumluluk üstlenen eksperler tarafından gerçekleştirilen işlemler de Sistem'in en temel ve en gerekli operasyonudur. Eksper her şeyden önce, sahip olduğu mesleğin de tanımlayıcı ve belirleyici özelliklerinden birisi olduğu üzere, sigortalı ile sigortacının haklarını korumak ve kamu yararına uygun hareket etmek zorundadır. Manevi tarafı ön plana çıkan bir iş yapacağınızı ve Sistem'in sürdürülebilirliği ve geleceği açısından büyük sorumluluklar taşıyacağınızı da vurgulamak isterim." - MERSİN

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Bitkisel Üretim Temel Eğitim Programı Mersin'de açıldı
Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Bitkisel Üretim Temel Eğitim Programı Mersin'de açıldı

Tarım Sigortaları Havuzu, Kasım, Bahçe, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Bitkisel Üretim Temel Eğitim Programı Mersin'de açıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Bitkisel Üretim Temel Eğitim Programı Mersin'de açıldı - Son Dakika
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