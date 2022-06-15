Tüik: Tarım Ürünleri Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 154,97 Arttı - Son Dakika
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Tüik: Tarım Ürünleri Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 154,97 Arttı

15.06.2022 10:15
Tüik: Tarım Ürünleri Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 154,97 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), mayısta aylık yüzde 16,18, yıllık yüzde 154,97 arttı. Yıllık artış, sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrularda yüzde 230,22, lifli bitkilerde ise yüzde 273,94'e kadar çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), mayısta aylık yüzde 16,18, yıllık yüzde 154,97 arttı. Yıllık artış, sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrularda yüzde 230,22, lifli bitkilerde ise yüzde 273,94'e kadar çıktı.

TÜİK, mayıs ayı Tarım Ürünleri Fiyat Endeksini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 16,18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 100,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 154,97 oranında arttı. Tarım üretici fiyatlarındaki 12 aylık ortalama artış ise yüzde 57,05 oldu.

TÜİK verilerine göre, sektörlerde bir önceki aya göre ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,11, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 9,46 ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 16,73 artış oldu. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,38, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 14,88 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 59,15 artış meydana geldi.

İŞLENMEMİŞ SÜT FİYATI BİR AYDA YÜZDE 18,28 ARTTI

Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,34 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 2,22 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt grup ise yüzde 18,28 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 5,10 ile lifli bitkiler ve yüzde 3,97 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

ENDEKS KAPSAMINDAKİ 82 MADDEDEN 48'İNDE ARTIŞ MEYDNA GELDİ

Mayıs 2022'de, endeks kapsamındaki 82 maddeden 18'inin ortalama fiyatında azalış, 48 maddenin ortalama fiyatında ise artış meydana geldi. 16 maddenin ortalama fiyatında ise değişim olmadı.

SEBZE VE KAVUN, KARPUZUN FİYATI YÜZDE 230,22 ARTTI

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 55,11 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve yüzde 61,80 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 273,94 ile lifli bitkiler ve yüzde 230,22 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

YORUMLAR
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Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 10,8 arttı Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 10,8 arttı Tüik: Nisanda Toplam Ciro Aylık Yüzde 6 Arttı Tüik: Nisanda Toplam Ciro Aylık Yüzde 6 Arttı
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüik: Tarım Ürünleri Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 154,97 Arttı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tüik: Tarım Ürünleri Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 154,97 Arttı - Son Dakika
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