Tarım-ÜFE Mayıs'ta yıllık %43,08 arttı - Son Dakika
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Tarım-ÜFE Mayıs'ta yıllık %43,08 arttı

16.06.2026 10:47
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Mayıs ayında Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'nde yıllık artış yüzde 43,08 olarak kaydedildi.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 43,08 arttı, aylık yüzde 0,61 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,61 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,41 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,08 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,54 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,24 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,16 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 7,43 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 2,73 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 2,32 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,47 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 113,35 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 10,48 artış ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım-ÜFE Mayıs'ta yıllık %43,08 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım-ÜFE Mayıs'ta yıllık %43,08 arttı - Son Dakika
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