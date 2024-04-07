Tarım Üretimindeki Gerileme Sanayi Sektörünü Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım Üretimindeki Gerileme Sanayi Sektörünü Olumsuz Etkiliyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, tarım üretimindeki gerilemenin sanayi sektörünü olumsuz etkilediğini belirtti. Yetersiz tarımsal üretim artışı ve yüksek gıda fiyatlarının Türkiye'nin küresel rekabet gücünü olumsuz etkilediğini söyleyen Yorgancılar, tarım sektöründe üretimin son üç yılda ortalama binde 7 oranında gerilediğini ifade etti. Tarım sektöründeki bu gelişmelerin gıda sanayicilerinin tarımsal hammadde bulma zorluğu ve yüksek ücret artışlarıyla karşılaşmasına neden olduğunu belirten Yorgancılar, tarım sektöründe yeterli üretim artışı sağlanması ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca tarım politikalarının gözden geçirilmesi ve beslenme açısından kritik olan ürünlere destek sağlanması gerektiğini ifade etti. Tarımdaki gerilemenin gıda sanayinde katma değer ve ihracat artışını yavaşlattığını ve ithalatı artırdığını belirten Yorgancılar, reel işgücü maliyetlerindeki artışın da gıda sanayi ürünlerinin fiyatlarını yükselttiğini söyledi. Yorgancılar, tarım sektörüyle ilgili olarak alım garantili bir tarım politikasına geçilmesi gerektiğini vurguladı.

07.04.2024 16:23  Güncelleme: 16:24
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Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, tarım üretimindeki gerilemeye dikkat çekerek, bundan sanayi sektörünün de olumsuz yönde etkilendiğini söyledi. Yorgancılar, "Yetersiz tarımsal üretim artışı ve yüksek gıda fiyatlarının Türkiye'nin küresel rekabet gücünü de olumsuz etkileyecek boyutlara ulaştı" dedi.

Tarım sektöründe üretimin son üç yılda ortalama binde 7 oranında gerilediğini belirten EBSO Başkanı Yorgancılar, "Tarım sektöründeki bu gelişmelerden sanayi sektörü de olumsuz yönde etkilenmektedir. Nitekim bir taraftan gıda sanayicilerimiz yeterli, kaliteli ve istikrarlı tarımsal hammadde bulmakta zorlanmakta diğer taraftan da yüksek oranlı gıda enflasyonu nedeniyle yüksek ücret artışlarıyla karşılaşmaktadır. Gelinen noktada tarım sektöründe yeterli üretim artışı sağlanması ve bunun için de girdi maliyetlerini düşürecek yöntemler geliştirilmesi hem ekonomik hem toplumsal hem de küresel rekabet gücü açısından kritik hale gelmiştir" dedi.

YETERSİZ ÜRETİM

Son 35 ayda gıda enflasyonunun TÜFE enflasyonundan yüksek seyrettiğini hatırlatan Yorgancılar "Bunun gerisinde de söz konusu dönemde tarımda üretim gerilerken nüfusun yani talebin artmaya devam etmesi etkili olmuştur. Enflasyonla mücadelede gıda fiyatlarının önemi artmıştır. Gıda üretimini yeterince artırmadan, gıda fiyatlarındaki artışı tek haneye indirmeden, enflasyonla mücadelede başarı sağlamak zor, hatta imkansız. Ayrıca 85 milyonu aşan nüfusumuz yeterli ve sağlıklı beslenmesi de çok önemli. Yine milyonlarca sığınmacı ve sayıları 50 milyonu aşan yabancı turistlerin gıda ihtiyacının nitelikli olarak karşılanması gerekiyor. Bu nedenle tarım politikalarının gözden geçirilmesi, beslenme açısından kritik olan ürünlere hem girdi maliyetlerinin aşağıya çekilmesi hem de üretici gelirlerinin istikrar kazanması için doğru yöntem ve zamanlama ile yeterli destek sağlanması gerekiyor" diye konuştu.

İTHALATTA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Tarımdaki gelişmelerin hem doğrudan, hem de dolaylı olarak sanayi sektörünü de olumsuz etkilediğine dikkat çeken Yorgancılar, "Son üç yılda sanayi üretimi ortalama olarak yüzde 8,5 artmıştır. Ancak bu artış gıda ürünleri sanayisinde sadece yüzde 3,8'de kalmıştır. Buna bağlı olarak da gıda sanayi ürünü ihracat artışı yüzde 14,9 düzeyinde kalırken ithalat yüzde 21 oranında artmıştır. Dolayısıyla tarımsal üretimdeki gerileme hem gıda sanayinde yaratılabilecek katma değer ve ihracat artışını yavaşlatmış, hem de ithalata giden dövizi artırmıştır. Bunların yanında son üç yılda gıda fiyatlarındaki artışların da etkisiyle sanayi sektöründe reel ücretler ortalama olarak yüzde 20,2 düzeyinde artmıştır. Ancak aynı dönemde işgücü verimliliği sadece yüzde 1,9 oranında yükselmiştir. Dolayısıyla sanayici açısından reel işgücü maliyetlerinde 18,3 oranında artış gerçekleşmiştir. Bu koşullar da gıda sanayi ürünlerinin fiyatlarındaki artış da yüksek seyretmiştir. Nitekim, sadece sanayi ürünlerinde oluşan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksindeki (Yi-ÜFE) bir alt endeks olan gıda ürünleri fiyatlarındaki artış daha yüksek oranda gerçekleşmiştir" dedi.

ALIM GARANTİLİ TARIM POLİTİKASI

Yetersiz tarımsal üretim artışı ve yüksek gıda fiyatlarının Türkiye'nin küresel rekabet gücünü de olumsuz etkileyecek boyutlara ulaştığını vurgulayan Yorgancılar "Bu nedenle acilen bir 'Tam Tarım Sayımı' yaparak tarım sektörü ile çiftçilerimize bakış açımızı ve de tarım politikalarını yeniden gözden geçirmek, destekleme, planlama araçlarına daha fazla ağırlık vermek ve ürün alım garantili bir tarım politikasına geçmek uygun olacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Ender Yorgancılar, İhracat, Türkiye, Ege, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Üretimindeki Gerileme Sanayi Sektörünü Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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