Tarım Ürünleri Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarım Ürünleri Fiyatları Yükseliyor

16.06.2026 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mayıs'ta Tarım ÜFE yıllık %43,08 arttı, sebzelerde en yüksek artış %113,35 olarak kaydedildi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi mayısta yıllık yüzde 43,08 arttı. Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 113,35 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda gerçekleşti.

TÜİK, Mayıs 2026 dönemine ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı. Verilere göre Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'nde mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,61 artış gerçekleşti. Endeks, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,54 yükseldi.

Sektörler bazında aylık değişimler incelendiğinde, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 0,24 artış gerçekleşti. Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde aylık artış yüzde 5,16 olurken, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri ve balıkçılık için destekleyici hizmetlerde ise yüzde 7,43 artış kaydedildi.

Ana gruplar itibarıyla değerlendirildiğinde, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,73 azalış görüldü. Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 2,32, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 3,47 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup ise yüzde 113,35 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Aylık değişimde ise en yüksek artış yüzde 10,48 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Ürünleri Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimiz diken üstünde El büyüklüğünde çekirge görüntülendi Bir ilimiz diken üstünde! El büyüklüğünde çekirge görüntülendi
Dünya Kupası’nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı Dünya Kupası'nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
Dükkan girişine kadınlar için astığı yazı, kentte gündem oldu Dükkan girişine kadınlar için astığı yazı, kentte gündem oldu
Norveç veliaht prensesinin oğlu Hoiby’e tecavüz suçundan 4 yıl hapis cezası Norveç veliaht prensesinin oğlu Hoiby'e tecavüz suçundan 4 yıl hapis cezası
Balkonda infial yaratan görüntü Çocuğu görünce çığlığı bastılar Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
İngiltere 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklıyor İngiltere 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklıyor

11:53
TRT’de İran-Yeni Zelanda krizi Spiker görevden alındı
TRT'de İran-Yeni Zelanda krizi! Spiker görevden alındı
11:18
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
11:16
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
10:43
İsrail, İran’ın kalbini vuracaktı Son sözü Trump söyledi
İsrail, İran'ın kalbini vuracaktı! Son sözü Trump söyledi
10:27
Yıldız Tilbe’den “Siyonist kocamı dövmeye kalktı“ iddiasına yanıt
Yıldız Tilbe'den "Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına yanıt
09:58
Uzman çavuş dehşet saçtı Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 11:57:02. #7.12#
SON DAKİKA: Tarım Ürünleri Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.