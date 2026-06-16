Tarım Ürünleri Fiyatları Yükseliyor

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi mayısta yıllık yüzde 43,08 arttı. Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 113,35 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda gerçekleşti.

TÜİK, Mayıs 2026 dönemine ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı. Verilere göre Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'nde mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,61 artış gerçekleşti. Endeks, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,54 yükseldi.

Sektörler bazında aylık değişimler incelendiğinde, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 0,24 artış gerçekleşti. Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde aylık artış yüzde 5,16 olurken, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri ve balıkçılık için destekleyici hizmetlerde ise yüzde 7,43 artış kaydedildi.

Ana gruplar itibarıyla değerlendirildiğinde, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,73 azalış görüldü. Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 2,32, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 3,47 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup ise yüzde 113,35 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Aylık değişimde ise en yüksek artış yüzde 10,48 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda gerçekleşti.