Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Mayıs'ta Yüzde 61,24 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Mayıs'ta Yüzde 61,24 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91 azalış gösterdi. Ancak yıllık bazda yüzde 61,24 artış kaydedildi. Tarım sektöründe tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde azalış yaşanırken, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde ise artış görüldü. Yağlı meyveler alt grubunda yıllık değişim yüzde 154,81 ile en yüksek seviyede gerçekleşti.

14.06.2024 10:06
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Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Mayıs'ta yıllık yüzde 61,24 arttı, aylık yüzde 0,91 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Mayıs ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi' verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de (2020=100), Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,58 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,24 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61,72 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,18 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,43 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 8,40 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 6,67 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,98 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,98 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 154,81 artış ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 16,04 azalış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Balıkçılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Mayıs'ta Yüzde 61,24 Arttı - Son Dakika

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