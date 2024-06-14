Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi mayıs ayında azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi mayıs ayında azaldı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi mayıs ayında azaldı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,91 azalırken geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61,24 artış gösterdi. Tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde azalış yaşanırken, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde artış görüldü. Bitkisel ürünlerde azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yükseliş kaydedildi.

14.06.2024 10:57
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre endeks, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,91 düşüş, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,58, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,24 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 61,72 artış gösterdi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,18, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,43 azalış, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 8,4 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 6,67 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,98, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,98 yükseliş görüldü.

YILLIK BAZDA EN AZ ARTAN GRUP CANLI KÜMES HAYVANLARI VE YUMURTALAR OLDU

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık bazda en az artan grup yüzde 21,91 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Yıllık artışın az olduğu diğer alt gruplar ise yüzde 35,99 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar, yüzde 41,14 ile lifli bitkiler olarak sıralandı. Buna karşılık, yıllık artışı yüksek alt gruplar ise yüzde 154,81 ile yağlı meyveler ve yüzde 95,41 ile koyun ve keçi canlı; bunların işlenmiş süt ve yapağıları oldu.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre en fazla düşüş gösteren grup eksi yüzde 16,04 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, eksi 10,24 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Buna karşılık, aylık artışı en yüksek alt gruplar yüzde 6,28 ile koyun ve keçi canlı; bunların işlenmiş süt ve yapağıları ve yüzde 5,03 ile yağlı meyveler olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Balıkçılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi mayıs ayında azaldı - Son Dakika

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