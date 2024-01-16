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Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 52,66 Arttı - Son Dakika
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Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 52,66 Arttı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık olarak yüzde 52,66 artış gösterdi. Aralık ayında ise bir önceki aya göre yüzde 6,34 artış gerçekleşti. Sektörler ve alt gruplarda farklı oranlarda artış ve azalışlar yaşandı.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 52,66 Arttı
16.01.2024 - 11:22,  Güncelleme: 11:26
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım ürünleri üretici fiyat endeksinin (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 52,66, aylık yüzde 6,34 arttığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2023 dönemine ilişkin Tarım-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre; aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 6,34 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 52,66 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 72,04 artış gerçekleşti. Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,86 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,62 artış ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,55 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,98 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,96 artış ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 11,81 artış gerçekleşti.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 25,93 ile lifli bitkiler ve yüzde 26,76 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 170,59 ile yağlı meyveler ve yüzde 102,77 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 24,96 ile turunçgiller oldu.

Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 0,89 ile lifli bitkiler ve yüzde 0,93 ile çeltik oldu. Bir önceki aya göre artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 23,54 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 11,65 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Aralık 2023'te, endekste kapsanan 86 maddeden, 57 maddenin ortalama fiyatında artış, 25 maddenin ortalama fiyatında ise azalış gerçekleşti.

Kaynak: DHA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 52,66 Arttı - Son Dakika
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