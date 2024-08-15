Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 41,07 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 41,07 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Tarım-ÜFE'de yıllık olarak yüzde 41,07 artış gerçekleşti. Aylık olarak ise yüzde 1,74 azalış yaşandı.

15.08.2024 10:19
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Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 41,07 arttı, aylık yüzde 1,74 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,74 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,79 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,61 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,64 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,55 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,72 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,78 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 6,57 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,12 azalış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 157,48 artış ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 16,48 azalış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 41,07 Arttı - Son Dakika

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