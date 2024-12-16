Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Kasım Ayında Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Kasım Ayında Artış Gösterdi

Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Kasım Ayında Artış Gösterdi

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, tarım ürünleri üretici fiyatları kasım ayında yıllık %46,91, aylık %8,88 artış gösterdi. Turunçgillerde yıllık %263,86 artışla dikkat çekti.

16.12.2024 10:39  Güncelleme: 10:40
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım ürünleri üretici fiyatlarının kasım ayında yıllık yüzde 46,91, aylık yüzde 8,88 arttığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2024 dönemine ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 8,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 37,55, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,91 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 48,83 arttı. Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 9,35 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,59 artış ve balık ile diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,70 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 19,49 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,91 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,93 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 263,86 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 43,95 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

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